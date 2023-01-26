Швейцарія запровадила нові санкції проти росії — Finance.ua
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Швейцарія запровадила нові санкції проти росії

Світ
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Швейцарія запровадила нові санкції проти росії
Швейцарія запровадила нові санкції проти росії
Уряд Швейцарії затвердив черговий пакет санкцій щодо росії через її агресію проти України, а також зняв частину обмежень щодо надання Україні техніки для розмінування і зброї.
Про це повідомляється на офіційній інтернет-сторінці швейцарського уряду.
«25 січня Федеральна рада ухвалила рішення про запровадження додаткових санкцій проти росії. Відтак вона вжила останні заходи, запроваджені Європейським союзом у рамках дев’ятого пакета санкцій», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заходи набувають чинності із 18:00 25 січня за місцевим часом.
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До нових обмежень належать заборони на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу чи товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу росії. Крім того, заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків та дронів. Аналогічним чином будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.
Окрім того, Швейцарія дозволила відправляти в Україну швейцарське обладнання для розмінування в окремих випадках.
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«Нарешті, Федеральна рада ухвалила рішення про нове положення, що стосується ембарго на постачання зброї. Наразі Швейцарія може звільняти від ембарго на постачання зброї і обладнання для розмінування в Україні у кожному конкретному випадку», — зазначається в дописі.
При цьому в разі видачі експортної ліцензії будуть вжитись кроки для забезпечення того, щоб надані засоби використовувалися законно та за призначенням, додали в пресслужбі Федеральної ради Швейцарії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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