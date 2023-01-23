Кулеба попросив "нищівних санкцій" проти рф — Finance.ua

Кулеба попросив "нищівних санкцій" проти рф Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Кулеба попросив "нищівних санкцій" проти рф

Країни мають якнайшвидше запровадити 10 пакет санкцій проти країни-агресора росії.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час звернення до голів МЗС країн ЄС у понеділок, 23 січня.

«Я закликаю вас ввести нищівні санкції проти російської індустрії ракет і безпілотників. Знищивши або серйозно обмеживши здатність росії виробляти нові ракети і безпілотники, ми „вб’ємо“ їхню можливість створювати нові засоби терору. Ми також досягнемо довгострокової стратегічної мети стримування російського ракетного терору», — заявив Кулеба.

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Він закликав посилити тиск санкцій проти росії, щоб зупинити її військові злочини. При цьому жодні винятки або ослаблення санкцій неприпустимі. кремль намагається всіляко обійти обмеження, у зв’язку з чим росія має отримати тверду відсіч.

Голова МЗС України також нагадав про заклик України знизити граничне обмеження на ціну нафти, оскільки актуальна ціна Urals вже нижча за 40 доларів США за барель. Він також закликав відключити більше російських банків від SWIFT, насамперед Газпромбанк та Банк Санкт-Петербург, які залучені до фінансування війни.

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Кулеба наголосив на важливості заборони доступу росії до хмарних сервісів та операцій з криптовалютою, введення санкцій проти російської металургії.

Міністр окремо торкнувся теми запровадження санкцій проти сфери атомної енергетики та росатому. За його словами, першим кроком можна запровадити персональні обмеження проти співробітників та посадових осіб, залучених до окупації ЗАЕС.

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