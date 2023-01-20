Зеленський розповів, що Україна хоче бачити в десятому пакеті санкції проти рф — Finance.ua

Зеленський розповів, що Україна хоче бачити в десятому пакеті санкції проти рф Сьогодні 08:33

Європейський союз має запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Сьогодні ми обговорили конкретні рішення, які можуть посилити тиск на росію та на її спільників, зокрема Іран, який продовжує постачати дрони для терору. Вірю, що десятий пакет санкцій ЄС може стати ще більш ефективним, ніж попередні пакети», — йдеться у заяві.

Зеленський заявив, що настав час, зокрема, для санкцій проти російської ядерної галузі, проти усіх її галузей, організацій, проти усіх суб’єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії.

«Європа має достатню силу, щоб залишити державу-терориста без такого потужного ресурсу для агресії», — додав президент України.

Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та рф вже в лютому. Малоймовірно, що це станеться під час саміту ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

Західні союзники України мають збільшити рівень військової допомоги Україні. Окрім цього необхідно ввести ще один пакет санкцій проти росії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що санкції проти росії за її агресію в Україні занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття.

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