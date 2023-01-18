Голова ЄС анонсувала 10 пакет санкцій для рф — Finance.ua

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Голова ЄС анонсувала 10 пакет санкцій для рф

Світ
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Голова ЄС анонсувала 10 пакет санкцій для рф
Голова ЄС анонсувала 10 пакет санкцій для рф
Євросоюз планує запровадити 10 пакет санкцій проти росії.
Про це у вівторок, 17 січня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн американському телеканалу CNN.
«Десятий раунд буде зосереджений на тому, щоб закрити лазівки, покінчити з цими обходами і мати величезні наслідки для тих, хто обходить санкції Євросоюзу», — розповіла голова Єврокомісії.
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Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила, що західним союзникам необхідно «підвищити» рівень військової підтримки та обладнання, яке відправляється в Україну.
За її словами, вона розраховує на «великий крок уперед» в Рамштайні, де наступної п’ятниці відбудеться зустріч представників українського Міністерства оборони з союзниками. На порядку денному, крім іншого, передача Україні танків Leopard.

Що може увійти до 10-го пакету антиросійських санкцій

13 січня журналісти Reuters повідомляли з посиланням на високопосадовців ЄС, що 10-й пакет санкцій планують підготувати до роковин повномасштабного вторгнення росії — 24 лютого.
Зокрема, за даними журналістів, можуть заборонити більше російських пропагандистських ЗМІ та виключити більше російських банків із глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT.
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Крім того, Польща та Литва запропонують запровадити санкції щодо атомної галузі росії.
Нагадаємо, 16 грудня 2022 року Євросоюз офіційно опублікував дев’ятий пакет антиросійських санкцій у зв’язку із повномасштабним вторгненням рф до України. У пакет увійшов блок економічних обмежень, а також персональні санкції щодо майже 200 фізосіб та організацій. Також обмеження стосуються російських збройних сил, Військово-морського флоту, Повітряно-космічних сил та Сухопутних військ, сил спеціальних операцій та головного управління Генштабу ЗС рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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