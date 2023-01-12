США та союзники готують новий пакет нафтових санкцій для росії — Finance.ua
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США та союзники готують новий пакет нафтових санкцій для росії

Енергетика
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США та союзники готують новий пакет нафтових санкцій для росії
США та союзники готують новий пакет нафтових санкцій для росії
США спільно із союзниками готують новий пакет санкцій, які спрямовані на обмеження російського експорту нафтопродуктів.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні поінформовані джерела.
За даними видання, цього тижня на зустрічах по всій Європі чиновники Мінфіну США обговорювали деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які набудуть чинності 5 лютого.
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За словами поінформованих джерел, санкції встановлять нові цінові обмеження на російські нафтопродукти: одне на дорогі експортні товари (пальне), інше — на дешеві.
Санкції будуть введені після того, як у грудні 2022 року США, Європейський Союз та їхні союзники з G7 обмежили ціну на експорт російської нафти на рівні $60/барель.
Учасники ринку і деякі західні чиновники очікують, що росії буде значно важче переорієнтувати свій експорт продуктів нафтопереробки, що може вплинути на світові ціни.
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Нові ліміти цін будуть застосовуватися до західних компаній, які фінансують, страхують або відвантажують морські вантажі російських нафтопродуктів. Підприємства, що базуються в G-7 та Австралії, зіткнуться зі штрафними санкціями, якщо вони сприятимуть торгівлі російськими нафтопродуктами, якщо вони не будуть продані нижче граничних цін.
Як повідомлялося, за даними Гельсінського Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA), чинні санкції на російську нафту коштують Кремлю 160 млн євро ($172 млн) на день. Втрачена вигода зросте з 5 лютого до $280 млн на день, коли обмеження поширяться й на нафтопродукти.
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Дослідження Центру надає докази того, як обмеження, запроваджені країнами «великої сімки», та пов’язані з ними санкції Європейського Союзу б’ють по рф. Флагманська російська нафта вже продається зі знижкою понад 50% до світових еталонних сортів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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