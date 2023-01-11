G7 планує запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти – Bloomberg — Finance.ua
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G7 планує запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти – Bloomberg

Енергетика
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G7 планує запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти – Bloomberg
G7 планує запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти – Bloomberg
Країни «Великої сімки» мають намір встановити дві межі цін на російські нафтопродукти, щоб врахувати ті, що продаються за вищими цінами, ніж нафта, а також ті, що торгуються зі знижкою.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело.
У рамках накладення санкцій на росію за її вторгнення в Україну Європейський Союз має намір заборонити імпорт продуктів переробки з росії 5 лютого та встановити граничні ціни на експорт до третіх країн, що, зокрема, торкнеться дизельного палива, нафти та мазуту. Точні механізми та рівні цін все ще обговорюються між країнами G7 та ЄС.
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Заборона на нафтопродукти послідувала за забороною, запровадженою Європою від 5 грудня на імпорт російської нафти, поряд з механізмом обмеження цін, який дозволяє європейським компаніям надавати фінансування та страховку для експорту сирої нафти з Росії за ціною не вище $60 за барель.
Система, спрямована на обмеження доходів росії за одночасного недопущення стрибків цін на нафту, поки успішно справляється з обома завданнями, сказав представник G7, який говорив з журналістами на умовах анонімності.
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За його словами, дизельне паливо історично торгується за преміальними цінами порівняно з сирою нафтою, а мазут продається зі знижкою. Ціни також були надзвичайно нестійкими протягом минулого року. Деякі європейські офіційні особи були стурбовані нестачею дизельного палива протягом року, але представник G7 заявив, що ринок має бути досить гнучким, щоб адаптуватися.
Наприклад, російське дизельне паливо, яке нині продається до Європи, швидше за все, знайде покупців у Латинській Америці та Африці. Тим часом Європа, ймовірно, зможе купувати дизельне паливо на Близькому Сході та США, які нині більше продають його до Латинської Америки та Африки.
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ЄС має намір переглянути граничний рівень цін на сиру нафту в середині січня, і деякі країни хочуть знизити верхню межу на 5%. Представник G7 зазначив, що ринок вже допоміг знизити ціни, припускаючи, що формальні бюрократичні зміни не потрібні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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