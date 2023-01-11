росія щодня втрачає €160 млн через обмеження цін на нафту – CREA — Finance.ua

росія щодня втрачає €160 млн через обмеження цін на нафту – CREA Сьогодні 17:32 — Енергетика

росія щодня втрачає €160 млн через обмеження цін на нафту – CREA

Обмеження Заходу стосовно цін на російську нафту коштує кремлю €160 млн ($172 млн) на день, пише Bloomberg із посиланням на фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA). Ціновими обмеженнями союзники України намагаються позбавити рф значної частини доходів на продовження війни.

Втрачена вигода зросте до $280 млн доларів на день, коли обмеження буде поширене і на нафтопродукти з 5 лютого, йдеться у звіті. Дослідження надає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами «Великої сімки», та повʼязані з ними санкції Європейського союзу бʼють по Москві.

Флагманська російська нафта вже продається нижче за світові ціни більш ніж удвічі.

«Заборона ЄС на нафту і обмеження цін на нафту нарешті набули чинності, і їх вплив виявився таким значним, як і очікувалося», — каже провідний аналітик CREA Лаурі Мюллівірта.

Дослідницька організація заявила, що ЄС має ще більше закрутити гайки у відносинах із москвою. За даними CREA, подальше зниження верхньої межі до $25-35 за барель з чинних $60, буде вищим за витрати на видобуток і транспортування в росії, але скоротить доходи країни від експорту нафти як мінімум ще на €100 млн на день.

«Вкрай важливо знизити цінову стелю до рівня, який позбавляє кремль можливості отримувати оподатковуваний нафтовий прибуток, а також обмежити імпорт нафти і газу, що залишився, з росії», — сказав Мюллівірта.

Хоча знижка може збільшуватися, завжди існує ймовірність того, що росія може довільно скоротити постачання, чим загрожує Кремль, що призведе до зростання цін на нафту.

За даними CREA, рф досі відвантажила сиру нафту на суму €3,1 млрд на суднах, на які поширюється цінова стеля. Інші заходи, вжиті поряд зі зниженням цінової межі, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи від викопного палива ще на €200 млн на день, йдеться в повідомленні.

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