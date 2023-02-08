Нова пошта планує емітувати платіжні картки — Finance.ua

Нова пошта планує емітувати платіжні картки Сьогодні 09:15 — Фінтех і Картки

Нова пошта планує емітувати платіжні картки

Платіжна система Нової пошти — NovaPay — планує емітувати платіжні картки

Про це розповів гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко в інтерв’ю NV Бізнес

«Завдяки (ухваленому Верховною Радою. — Ред.) закону небанківські фінансові організації в разі отримання ліцензії зможуть відкривати рахунки й емітувати картки. У третьому кварталі ми маємо амбіцію почати виходити на цей ринок, тому зараз у стані підготовки», — сказав Кривошапко.

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Він пояснив, що це створює для компанії та її клієнтів нові можливості, такі як, наприклад, відкриття кредитних лімітів.

«Відкриється набагато більше технічних можливостей. Наприклад, ми зараз запустили послугу „отримай посилку в кредит“. Але це досить обмежений функціонал. Якщо будуть рахунки й буде можливість емітувати карти, то ми зможемо надавати клієнтам, наприклад, кредитний ліміт на картку. Це сильно розширює можливості», — додав гендиректор NovaPay.

У компанії вважають, що картки будуть цікавими для невеликих підприємців, які відправляють товари через Нову пошту та отримують перекази.

«Буде рахунок і буде можливість ним керувати. Не просто прийти у відділення й отримати гроші, або отримати гроші на банківський рахунок в банку, як зараз. Ми будемо надавати комплексний сервіс доступу до рахунку в нашій системі. Впевнений, це буде швидше, зручніше та безпечніше. Можливо, навіть дешевше. У планах є й обслуговування бізнесу, і, можливо, навіть кредитування», — сказав Кривошапко.

Для цього компанія збирається запустити новий фінансовий застосунок, який буде інтегрований з застосунком Нової пошти.

«MVP додатку (мінімально життєздатний продукт. — Ред.) я вже тестую на власному смартфоні, й мені подобається», — розказав він.

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