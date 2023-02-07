Нова пошта відкрила відділення з коворкінгом у Києві — Finance.ua

Нова пошта відкрила відділення з коворкінгом у Києві Сьогодні 14:45 — Особисті фінанси

Нова пошта відкрила відділення з коворкінгом у Києві, Фото: Нова пошта

Нова пошта тестує новий формат відділень у Києві. Це поєднання вантажного відділення із невеликим коворкінгом для роботи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Тепер клієнти зможуть не тільки відправляти і отримувати вантажі до 1100 кг, а й комфортно попрацювати, навіть коли немає світла. Робоча зона коворкінгу розрахована на 8 робочих місць. Компанія планує масштабувати цей проєкт і запустити такі коворкінги й по іншим містам», — сказано в повідомленні.

Що є в коворкінгу

Відділення та коворкінг обладнані генераторами та безперебійним інтернет-зв’язком, тому може працювати без електроенергії тривалий час.

Для усіх відвідувачів доступний безкоштовний Wi-Fi, кавомашина та встановлено зарядні станції, які дозволяють підзаряджати одночасно декілька електронних пристроїв.

Окрім робочих місць, у приміщенні встановлено м’які меблі та дитячий куточок.

Де знаходиться

Відділення-коворкінг № 2 знаходиться у Києві, вул. Богатирська, 11 та працює щодня. У будні з 08:00 до 21:00, а у вихідні дні — з 09:00 до 18:00.

Довідка Finance.ua:

багато компаній через постійні відключення світла почали розвивати новий напрямок — простір під коворкінги. Окрім традиційних місць, які пропонують фрілансерам робоче місце та доступ до інтернету, такий напрямок уже впроваджують деякі АЗС, ресторани та кафе;

Нова пошта 1 січня 2023 року внесла зміни до тарифів;



із березня «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines для перевезення посилок до країн ЄС.

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