«Нова пошта» відкриє відділення в Литві — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» відкриє відділення в Литві

Особисті фінанси
0
«Нова пошта» відкриє відділення в Литві
«Нова пошта» відкриє відділення в Литві
Українська логістична компанія «Нова пошта» у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Перше відділення Нової пошти у Литві. Відкриття у березні. Уже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи та вантажі», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Перше відділення Nova Post відкриють у Вільнюсі. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг. Адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Нова Пошта активно розширюється та відкриває нові відділення у Польщі. Спочатку філіали з’явилися у Варшаві, а згодом в інших містах. У цілому компанія відкрила вже 7 філіалів. Наразі у відділеннях доступні послуги пакування, відправлення та одержання посилок вагою до 30 кілограмів. Також «Нова пошта» відкрила у Варшаві перше вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.