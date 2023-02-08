«Нова пошта» відкриє відділення в Литві — Finance.ua

«Нова пошта» відкриє відділення в Литві Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

«Нова пошта» відкриє відділення в Литві

Українська логістична компанія «Нова пошта» у березні відкриє перше відділення Nova Post у столиці Литви.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Перше відділення Нової пошти у Литві. Відкриття у березні. Уже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи та вантажі», — сказано в повідомленні.

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Перше відділення Nova Post відкриють у Вільнюсі. Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг. Адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Нагадаємо, Нова Пошта активно розширюється та відкриває нові відділення у Польщі. Спочатку філіали з’явилися у Варшаві, а згодом в інших містах. У цілому компанія відкрила вже 7 філіалів. Наразі у відділеннях доступні послуги пакування, відправлення та одержання посилок вагою до 30 кілограмів. Також «Нова пошта» відкрила у Варшаві перше вантажне відділення, яке приймає відправлення до 1000 кг.

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