НБУ проведе оцінку стійкості українських банків, щоб з’ясувати справжній стан сектору — Finance.ua

НБУ проведе оцінку стійкості українських банків, щоб з’ясувати справжній стан сектору Сьогодні 12:44 — Казна та Політика

НБУ проведе оцінку стійкості українських банків, щоб з’ясувати справжній стан сектору

Рада з фінансової стабільності погодила проведення Національним банком у 2023 році оцінки стійкості банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов’язаної з війною.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У 2023 році НБУ планує провести оцінку стійкості банків та банківської системи. Рада погодилася із запропонованою НБУ концепцією оцінки стійкості банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов’язаної з війною.

«Завдяки оцінці стійкості, зокрема її третьому етапу — прогнозуванню показників діяльності банків за базовим сценарієм, можна буде оцінити життєздатність бізнес-моделей фінустанов та визначити реальну потребу в капіталі найбільших банків. За результатами оцінки стійкості буде коригуватися режим регуляторного пом’якшення та ухвалюватися рішення про подальше впровадження вимог до банків відповідно до регуляцій ЄС», — сказано в повідомленні.

В Нацбанку зазначають, що клієнти зберегли довіру до банківської системи, приплив ліквідності до неї зберігається, відновилося зростання строкових вкладень. Банки зберігають, а подекуди нарощують запас капіталу, попри війну, проте загрози для достатності капіталу зберігаються. Водночас кредитний портфель скорочується за низького попиту. Підтримувати кредитування і надалі можуть державні програми.

«Тому члени Ради домовилися сприяти оновленню дизайну державних програм підтримки кредитування відповідно до пропозицій. Рада також обговорила прогрес у виконанні зобов’язань України в межах Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ», — додали в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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