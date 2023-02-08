У Чехії змінюють правила виплати грошової допомоги біженцям — Finance.ua

У Чехії змінюють правила виплати грошової допомоги біженцям Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

У Чехії змінюють правила виплати грошової допомоги біженцям

У вівторок, 7 лютого, нижня палата парламенту Чехії підтримала в першому читанні запропонований урядом законопроект «Lex Ukrajina», який змінює правила фінансової підтримки українських біженців, які проживають у країні.

Про це пише uamedia.eu.

Тепер документ у прискореному режимі (протягом двох днів замість 60-ти) має розглянути та дати свої рекомендації члени парламентського комітету із соціальних справ. Потім він повернеться до палати для другого читання.

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Серед іншого законопроект змінює правила виплати гуманітарної допомоги біженцям. Сьогодні вона становить 5000 крон щомісяця протягом перших шести місяців, потім її розмір зменшується до прожиткового мінімуму, який зараз дорівнює 4860 кронам для дорослого і до 3490 кронам для утриманця до 18 років.

Право на допомогу мають лише ті українці, яких не забезпечили безкоштовним проживанням, багаторазовим харчуванням та основними гігієнічними засобами. Причому автоматично проводиться лише перша виплата — решту потрібно обґрунтовувати, тобто надавати Центру зайнятості докази важкого фінансового стану (відсутності роботи, інвалідності тощо).

Новий законопроект містить такі зміни:

допомогу пропонується прив’язати до прожиткового мінімуму вже з першої виплати. Тобто замість 5000 крон самотній заявник зможе отримати максимум 4860 крон;

для інвалідів та пенсіонерів (старше 65 років) допомога буде вищою. ЇЇ величина становитиме 1,5 розміру прожиткового мінімуму, тобто 7290 крон для дорослого та 5235 крон для дитини. Для оформлення підвищеної допомоги визнаватимуться видані Україною свідоцтва про інвалідність;

для дітей віком від 6 до 10 років величина гуманітарної допомоги становитиме 1,2 розміру прожиткового мінімуму;

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якщо через 150 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту біженець не знайде роботи без поважної причини (виховання дитини, пенсійний вік, навчання, інвалідність, вагітність тощо), то розмір виплати буде зменшено до так званого мінімуму існування (existenčné minimum). На сьогоднішній день його розмір становить 3130 крон для дорослої людини. Цей пункт запроваджується з метою мотивувати біженців шукати роботу та активніше інтегруватися до чеського суспільства;

перша виплата перестане бути автоматичною. Право на отримання допомоги та її величина визначатиметься індивідуально та залежатиме від розміру доходів заявника, які той отримує як у Чехії, так і з-за кордону (насамперед з України). Враховуватимуться також кошти на банківських рахунках заявника та його власність (на підставі чесної заяви біженця);

для визначення розміру допомоги буде використовуватися наступне рівняння: «величина виплати, що запитується, плюс витрати на житло мінус дохід заявника». Якщо в результаті щось залишиться, то біженець зможе отримати лише цей залишок. Якщо ж результат буде негативним або дорівнює нулю, то допомога не буде виплачуватись зовсім. Якщо результат буде більше 0, але менше 50 крон, то розмір допомоги становитиме 50 крон;

заяву на першу виплату гуманітарної допомоги біженець зможе подати як в електронному вигляді, так і письмово. На другу та наступні виплати — лише в електронному;

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допомога не буде надана, якщо вказана в анкеті адреса постійного проживання не збігається з адресою у реєстрі мешканців.

Крім того, законопроект містить такі нововведення:

буде створено єдиний державний реєстр біженців;

процедура отримання кваліфікації логопеда буде спрощена. У зв’язку з напливом біженців, значна частина з яких — діти, у Чехії спостерігається гостра нестача лікарів цієї спеціалізації;

термін надання державою безкоштовного житла біженцям буде обмежено 150 днями з моменту набуття статусу тимчасового захисту. Виняток зроблено для українців, які відповідають критеріям виплати гуманітарної допомоги, тобто перебувають у тяжкому матеріальному становищі;

якщо біженець, якому було надано безкоштовне житло, без поважної причини перестане його використовувати протягом 10 днів поспіль, то він втратить право на подальше проживання в об’єкті.

Якщо законопроект у другому читанні підтримають депутати, а потім і Сенат, то він набуде чинності із квітня 2023 року. Натомість нові правила виплати гуманітарної допомоги почнуть діяти пізніше — з липня 2023 року. При цьому не виключено, що зміст документа може змінитися.

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uamedia За матеріалами:

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