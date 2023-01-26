Українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування

104
Біженці з України, які знайшли роботу в Чехії, сплатили в 2022 році приблизно 8 млрд крон до державної системи соціального забезпечення. Половину з цієї суми — за медичне страхування.
Загалом майже 100 тисяч біженців з України мають роботу в Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com.
Суми надходжень до бюджету з виплат працевлаштованих біженців назвав міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка після вчорашнього засідання уряду.
«Минулого року люди заплатили понад 4 мільярди чеських крон до системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це було приблизно 8 мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з державного бюджету, поступово повертається», — додав він.
В уряді порахували, що відрахування у 8 млрд чеських крон (приблизно 340 млн євро) сплатили біженці, які працевлаштувалися. Загалом торік у Чехії пішли працювати 171 тисяча втікачів від війни в Україні, зараз майже 100 тисяч біженців мають роботу. Частина українців залишили країну або шукають роботу.
Українці з візою тимчасового захисту можуть безперешкодно працевлаштуватися в Чехії і не потребують дозволу на роботу.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.