Українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування — Finance.ua

Українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування Сьогодні 17:22

Біженці з України, які знайшли роботу в Чехії, сплатили в 2022 році приблизно 8 млрд крон до державної системи соціального забезпечення. Половину з цієї суми — за медичне страхування.

Загалом майже 100 тисяч біженців з України мають роботу в Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com

Суми надходжень до бюджету з виплат працевлаштованих біженців назвав міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка після вчорашнього засідання уряду.

«Минулого року люди заплатили понад 4 мільярди чеських крон до системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це було приблизно 8 мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з державного бюджету, поступово повертається», — додав він.

В уряді порахували, що відрахування у 8 млрд чеських крон (приблизно 340 млн євро) сплатили біженці, які працевлаштувалися. Загалом торік у Чехії пішли працювати 171 тисяча втікачів від війни в Україні, зараз майже 100 тисяч біженців мають роботу. Частина українців залишили країну або шукають роботу.

Українці з візою тимчасового захисту можуть безперешкодно працевлаштуватися в Чехії і не потребують дозволу на роботу.

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