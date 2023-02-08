Резерви НБУ зросли до $30 млрд — Finance.ua
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Резерви НБУ зросли до $30 млрд

Казна та Політика
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Резерви НБУ зросли до $30 млрд
Резерви НБУ зросли до $30 млрд
Міжнародні резерви зросли до 29,9 млрд дол. США за підсумками січня.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
«Станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 29 921,8 млн дол. США. У січні вони зросли на 5% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України», — сказано в повідомленні.

Упродовж січня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників:

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,33 млрд. З них:
  • $3,26 млрд — від Європейського Союзу;
  • $1 млрд — від США (через трастовий фонд Світового банку);
  • $71,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
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України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $65 млн. З них $59 млн — за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, $5 млн — валютних ОВДП, решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
У січні Національний банк продав на валютному ринку $3,09 млрд та викупив до резервів — 28,5 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з груднем 2022 року на близько $100 млн — до $3,06 млрд.
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Збереження обсягів валютних інтервенцій НБУ на рівні, близькому до попереднього місяця, з боку попиту зумовлене впливом значних бюджетних видатків наприкінці 2022 року, а з боку пропозиції — поєднанням сезонного чинника (зниження експортних надходжень на початку року) та наслідків впливу повномасштабної війни на економічну діяльність експортерів.
3. Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У січні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на $225,7 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту

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За матеріалами:
Finance.ua
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