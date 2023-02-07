Гетманцев спрогнозував, чи повернеться курс гривні до довоєнного рівня — Finance.ua
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Гетманцев спрогнозував, чи повернеться курс гривні до довоєнного рівня

Валюта
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Повернення курсу гривні до довоєнного рівня не буде. Але також немає передумов і для подальшого істотного просідання національної валюти.
Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Українським Новинам.
«Я не бачу підстав для істотного просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного рівня. Такого не буде», — сказав він.
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Гетманцев зазначив, що за підсумками минулого року реальна інфляція в Україні склала 26%, і цей показник «вже не відіграється». При цьому, інфляція виявилася меншою, ніж прогнозувалася, і порівнянна з деякими європейськими державами, каже нардеп.
«Зафіксувавши курс на початку війни, ми мінімізували розвиток девальваційно-інфляційної спіралі. За підсумками першого військового року ми зберегли відносну макрофінансову стабільність, яка забезпечується адекватними золотовалютними резервами Нацбанку і великою допомогою наших партнерів», — сказав Гетманцев.
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За словами голови фінансового комітету ВР, триваюча війна в Україні чинитиме тиск на курс національної валюти. Але якщо міжнародна фінансова допомога продовжить надходити в таких же обсягах, то, вважає Гетманцев, вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу не буде.

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За матеріалами:
УНІАН
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