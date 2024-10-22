День фінансів: фінансування для України, всі сценарії МВФ, нові зарплати українців, рейтинг побутових приладів — Finance.ua

День фінансів: фінансування для України, всі сценарії МВФ, нові зарплати українців, рейтинг побутових приладів Вчора 17:35

У вівторок, 22 жовтня, ми дослідили усе, що потрібно знати про нормативну базу регулювання ринків криптовалютних активів.

Про це йдеться в новій статті:

Запрошення в НАТО: країни, які виказують найбільшу підтримку Україні. Більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО. Утім, кілька країн досі мають Більшість країн Північноатлантичного альянсу демонструють консенсус у питанні запрошення України до НАТО. Утім, кілька країн досі мають стриману позицію.

Фінансування для України. Якщо російсько-українська війна затягнеться на 2025 і 2026 роки, держбюджет України отримуватиме компенсації за рахунок фінансування із заморожених активів росії. Про це Якщо російсько-українська війна затягнеться на 2025 і 2026 роки, держбюджет України отримуватиме компенсації за рахунок фінансування із заморожених активів росії. Про це йдеться на сайті Міжнародного валютного фонду. Програма побудована на сценарії, що закінчення агресії росії проти України відбудеться наприкінці 2025 року.

В оновленому меморандумі МВФ немає зобов’язань щодо підвищення тарифів на енергоносії.

Велика Британія надає Україні військову позику на £2,26 млрд для підтримки оборони.

Україна і Франція підписали грантову угоду на €200 млн.

США готують окремі пакети для українського ВПК.

Заморожені російські активи. Європарламент Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро у межах великого кредиту G7 коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Закон про превентивну реструктуризацію боргів. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Ухвалення закону було однією з вимог Ukraine Facility Plan.

Також президент підписав закон про зміни до кримінального законодавства.

У НБУ пояснили механізм валютного ринку України. Валютний ринок в Україні функціонує в Валютний ринок в Україні функціонує в режимі «керованої гнучкості» курсу. Передумов повернення до плаваючого курсу гривні до долара наразі нема.

Нові зарплати українців. В Україні парламент В Україні парламент ухвалив закон про підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із заробітної плати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку (ПДФО — 18%, військовий збір — 1,5%).

Найконкурентніша податкова система в Європі. Естонія має найбільш конкурентний податковий кодекс у Європі. Про це свідчать Естонія має найбільш конкурентний податковий кодекс у Європі. Про це свідчать результати дослідження Tax Foundation.

Київ економить газ. Міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу. Про це на брифінгу Міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу. Про це на брифінгу розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Поки що погода достатньо тепла, щоб відтермінувати його. Це робиться, зокрема, для економії газу.

Рейтинг побутових приладів за споживанням енергії. Щоденна розумна економія Щоденна розумна економія електроенергії може до 30% скоротити споживання кожного домогосподарства. Це суттєве зниження щомісячних витрат на світло. А також свідома допомога енергосистемі України, адже економне споживання знижує загальне навантаження на мережу і допомагає тримати систему збалансованою.

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