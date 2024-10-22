Фінансування для України: стандартний і поганий сценарії МВФ — Finance.ua

Фінансування для України: стандартний і поганий сценарії МВФ
Якщо російсько-українська війна затягнеться на 2025 і 2026 роки, держбюджет України отримуватиме компенсації за рахунок фінансування із заморожених активів росії.
Про це йдеться на сайті Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розділі про оновлену програму розширеного фінансування EFF для України.
Зазначається, що програма побудована на сценарії, що закінчення агресії росії проти України відбудеться наприкінці 2025 року. Це потребуватиме додаткових коштів у розмірі $32 млрд, що перекриватимуться за рахунок $33,1 млрд, які Україна отримає від доходу з російських заморожених активів.
Читайте також
Як пише МВФ, ця сума в $33 млрд буде розділена на фінансування:
- $19,1 млрд у 2025 році;
- $9,2 млрд у 2026 році;
- $4,9 млрд у 2027 році.
За оцінками Фонду, загальні потреби у фінансуванні становили $36,1 млрд у 2024 році. Загалом наступного року фінансування становитиме $35,7 млрд. У 2026 і 2027 рр. — $19,1 млрд і $5,4 млрд відповідно. Примітно, що частину з цих необхідних коштів буде покрито в рамках фонду Євросоюзу Ukraine Facility. ЄС надасть кошти в розмірі $13,7 млрд, $7,9 млрд і $0,6 млрд у 2025, -26 і -27 рр. відповідно.
Читайте також
Зі свого боку Міжнародний валютний Фонд у межах програми EFF надасть у наступні роки $2,7 млрд, $1,9 млрд і $1,1 млрд відповідно.
Таким чином, зазначають у Фонді, фінансування дасть змогу збільшити міжнародні резерви України з $42,6 млрд на кінець цього року до $44,9 млрд наступного. У 2026 році резерви зможуть зрости до $49,1 млрд.
Окремо у МВФ переглянули негативний сценарій російсько-українського конфлікту, у межах якого війна триватиме до середини 2026 року. Тоді державний бюджет України вимагатиме всі $50 млрд, отримані від доходів заморожених активів рф.
За такого сценарію фінансування МВФ і партнерів України підвищено з $42,6 млрд, $43,2 млрд, $35,6 млрд і $10,6 млрд у 2024, 2025, 2026 і 2027 роках відповідно.
За такого негативного сценарію враховується і падіння ВВП України у 2025 році на 2,5%, незважаючи на зростання на 1% у 2024 році. Стабілізація і зростання на 4% можливі, за оцінкою МВФ, лише 2027 року.
Водночас за стандартного сценарію, коли кінець війни настає 2025 року, оцінка від МВФ передбачає зростання економіки України на 2,5−3,5% 2025 року, якщо порівнювати з 3% 2024 року.
«У цьому перегляді основна увага приділяється оновленню сценаріїв програми та адаптації макроекономічної політики, що відображають більш тривалу війну та основні події в зовнішньому фінансуванні», — йдеться в повідомленні Фонду.
В оцінці ризиків МВФ є пункти щодо енергопостачання, продовження міжнародної допомоги для України та її ритмічності та інші ризики.
За оцінкою МВФ, мобілізація в Україні також забрала частину робочої сили, коли близько 10,3 млн осіб є або в статусі ВПО, або біженцями, які виїхали за кордон.
Поділитися новиною