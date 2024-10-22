🚘Finance.ua дарує 12 000 грн на пальне за підписку на канал
Finance.ua вирішили подарувати своїм підписниками 6 сертифікати від WOG на пальне номіналом 2000 гривень.
1 переможець = 1 сертифікат
👇 Для участі у розіграші потрібно:
1. Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування».
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі.
💡Результати розіграшу будуть опубліковані 29.10.
Переможців рандомно обере телеграм-бот. Щоб отримати подарунок потрібно буде вказати свої персональні дані.
Детальніше в офіційних умовах розігаршу за посиланням.
Бажаємо перемоги 🙌
Взяти участь
Поділитися новиною