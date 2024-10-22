🚘Finance.ua дарує 12 000 грн на пальне за підписку на канал — Finance.ua

🚘Finance.ua дарує 12 000 грн на пальне за підписку на канал Сьогодні 11:40 — Страхування

🚘Finance.ua дарує 12 000 грн на пальне за підписку на канал

6 сертифікати від WOG на пальне номіналом 2000 гривень. Finance.ua вирішили подарувати своїм підписниками

1 переможець = 1 сертифікат

👇 Для участі у розіграші потрібно:

1. Бути підписаним на канал « Експерти зі страхування ».

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі.

💡Результати розіграшу будуть опубліковані 29.10.

Переможців рандомно обере телеграм-бот. Щоб отримати подарунок потрібно буде вказати свої персональні дані.

Детальніше в офіційних умовах розігаршу за посиланням

Бажаємо перемоги 🙌

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