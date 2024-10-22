Хто має найконкурентнішу податкову систему в Європі — Finance.ua

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Хто має найконкурентнішу податкову систему в Європі

Особисті фінанси
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Хто має найконкурентнішу податкову систему в Європі
Хто має найконкурентнішу податкову систему в Європі
Естонія має найбільш конкурентоспроможний податковий кодекс у Європі.
Про це свідчать результати дослідження Tax Foundation, передає Euronews.
Хоча певні країни покращили свої позиції, інші залишаються на місці. Велика Британія та Німеччина, наприклад, досягли успіхів, обидві країни похвалили за те, що вони пропонували щедрі пільги на корпоративні інвестиції в обладнання. Зусилля Німеччини підвищити продуктивність бізнесу за допомогою податкових пільг допомогли їй піднятися вперед у рейтингу.
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Італію через складні податки на нерухомість залишили в нижній частині європейської таблиці, відразу після Франції.
Чехія опустилася на три позиції в щорічному рейтингу після підвищення ставок корпоративного податку з 19% до 21%.
Оскільки європейські економіки продовжують відновлюватися після пандемії та енергетичної кризи, питання про те, як збалансувати конкурентоспроможність і потребу в державних доходах, залишається критичним. Уряди працюють над залученням бізнес-інвестицій.

Яка європейська країна займає перше місце за податковою конкурентоспроможністю

Естонія продовжує домінувати в рейтингу 11-й рік поспіль завдяки своєму простому та конкурентоспроможному податковому кодексу. 20-відсоткова єдина ставка прибутку компаній і фізичних осіб у балтійській державі в поєднанні з податком на майно, зосередженим на вартості землі, а не на інвестиціях, зробили її привабливою для бізнесу та інвесторів.
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Як пояснює звіт Tax Foundation, «Капітал дуже мобільний. Компанії можуть інвестувати в будь-яку кількість країн світу, щоб отримати найвищу норму прибутку».
Хто має найконкурентнішу податкову систему в Європі

Податкова конкурентоспроможність і вплив на бізнес

Ці рейтинги дають цінну інформацію про те, які країни пропонують найкращі умови як для особистих фінансів, так і для інвестицій у бізнес. Хоча Естонія залишається провідним варіантом, такі країни, як Німеччина та Велика Британія, значно покращуються. Тим часом Італія та Франція стикаються з проблемами в реформуванні своїх податкових систем для сприяння економічному зростанню. Постійна конкуренція між країнами може визначити майбутнє бізнесу та інвестицій на всьому континенті.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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