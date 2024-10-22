США готують окремі пакети для українського ВПК — Finance.ua

США готують окремі пакети для українського ВПК Вчора 15:45 — Казна та Політика

США готують окремі пакети для українського ВПК

У України існує домовленість із адміністрацією президента США Джо Байдена щодо кількох пакетів допомоги для посилення вітчизняного військово-промислового комплексу та далекобійності.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Він згадав, що міністр оборони США Остін заявив про черговий пакет військової допомоги під час візиту до Києва 21 жовтня на 400 млн доларів.

«Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на $800 млн — це перший транш на нашу далекобійність», — сказав Зеленський.

Потім має бути наступний транш, також на далекобійність, у розмірі 700−800 млн.

Раніше Зеленський говорив, що кожні 2−3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги.

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