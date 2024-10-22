США готують окремі пакети для українського ВПК — Finance.ua
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США готують окремі пакети для українського ВПК

Казна та Політика
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США готують окремі пакети для українського ВПК
США готують окремі пакети для українського ВПК
У України існує домовленість із адміністрацією президента США Джо Байдена щодо кількох пакетів допомоги для посилення вітчизняного військово-промислового комплексу та далекобійності.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.
Він згадав, що міністр оборони США Остін заявив про черговий пакет військової допомоги під час візиту до Києва 21 жовтня на 400 млн доларів.
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«Також найближчими днями ще один пакет повинен бути на $800 млн — це перший транш на нашу далекобійність», — сказав Зеленський.
Потім має бути наступний транш, також на далекобійність, у розмірі 700−800 млн.
Раніше Зеленський говорив, що кожні 2−3 тижні Україна отримуватиме від США пакети допомоги.
За матеріалами:
suspilne.media
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