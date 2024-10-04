День фінансів: економічне бронювання, доходи держбюджету, показники вакансій — Finance.ua

День фінансів: економічне бронювання, доходи держбюджету, показники вакансій Сьогодні 17:30

В п"ятницю, 4 жовтня, Finance.ua розповість про те, чому туристична страховка важлива, від чого саме вона захищає та як і де її можна оформити.

Як зменшились доходи держбюджету України. За даними Державної казначейської служби, за вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 122,9 млрд гривень. Про це За даними Державної казначейської служби, за вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 122,9 млрд гривень. Про це повідомив Мінфін.

Внутрішні державні облігації покрили 30% фінансування бюджету у цьому році.

Україна планує розтягнути на кілька років позику в $50 млрд за рахунок російських активів.

Також в Україні створять інвестиційний фонд на 16 млрд євро.

Уряд підтримав економічне бронювання. Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято. Про це Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк: «Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва».

Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів.

Скасування оплати за повернення посилки. Нова пошта скасувала необхідність сплати 0,5% від оголошеної вартості відправлення у випадку Нова пошта скасувала необхідність сплати 0,5% від оголошеної вартості відправлення у випадку відмови одержувача від нього. Таким чином повернути посилку відправнику можна безкоштовно.

Робота в ІТ. У вересні компанії 👩‍💻У вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.

До речі, кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року.

При цьому в Україні понад 20% фрилансерів використовують ШІ в роботі.

Водночас стало відомо, які зарплати отримують працівники ТЦК.

Режим керованої гнучкості є оптимальним. Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний. Підбиваючи підсумки за рік, він зазначив таке: Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний. Підбиваючи підсумки за рік, він зазначив таке: зникла проблема множинності курсів, коливання курсу на готівковому ринку (де купує та продає валюту населення) суттєво знизились, зросла глибина валютного ринку та інше.

Стало відомо, як зміниться курс долара у жовтні.

Незаконне збагачення на 6 млн доларів у різних валютах. Працівники ДБР майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикрасі та коштовності. 😯❗Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах. Вдома у посадовців працівники ДБР знайшли

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