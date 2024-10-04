День фінансів: економічне бронювання, доходи держбюджету, показники вакансій — Finance.ua
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День фінансів: економічне бронювання, доходи держбюджету, показники вакансій

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В п"ятницю, 4 жовтня, Finance.ua розповість про те, чому туристична страховка важлива, від чого саме вона захищає та як і де її можна оформити.

Чому туристична страховка за кордон — питання життя та смерті?

💰Як зменшились доходи держбюджету України. За даними Державної казначейської служби, за вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 122,9 млрд гривень. Про це повідомив Мінфін.
  • Внутрішні державні облігації покрили 30% фінансування бюджету у цьому році.
  • Україна планує розтягнути на кілька років позику в $50 млрд за рахунок російських активів.
  • Також в Україні створять інвестиційний фонд на 16 млрд євро.
📃Уряд підтримав економічне бронювання. Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк: «Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва».
  • Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів.
📦Скасування оплати за повернення посилки. Нова пошта скасувала необхідність сплати 0,5% від оголошеної вартості відправлення у випадку відмови одержувача від нього. Таким чином повернути посилку відправнику можна безкоштовно.
👩‍💻Робота в ІТ. У вересні компанії опублікували на jobs.dou.ua 5242 вакансії. Це на 179 менше за рекордний показник у серпні. Але вже три місяці поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 5 тисяч. Також у вересні цього року на 33% вакансій більше, ніж у вересні торік.
  • До речі, кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року.
  • При цьому в Україні понад 20% фрилансерів використовують ШІ в роботі.
  • Водночас стало відомо, які зарплати отримують працівники ТЦК.
📊Режим керованої гнучкості є оптимальним. Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний. Підбиваючи підсумки за рік, він зазначив таке: зникла проблема множинності курсів, коливання курсу на готівковому ринку (де купує та продає валюту населення) суттєво знизились, зросла глибина валютного ринку та інше.
  • Стало відомо, як зміниться курс долара у жовтні.
😯❗ Незаконне збагачення на 6 млн доларів у різних валютах. Працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах. Вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикрасі та коштовності.
День фінансів: економічне бронювання, доходи держбюджету, показники вакансій
За матеріалами:
Finance.ua
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