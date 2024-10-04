Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ — Finance.ua
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Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ

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Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
НБУ рік тому відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний.
Підбиваючи підсумки за рік, Андрій Пишний зазначив таке:
  • Зникла проблема множинності курсів. В окремі періоди з початку повномасштабної війни різниця між готівковим та офіційним курсом сягала 25%. Бувало, що офіційний курс становив 36,6 грн/дол., а готівковий курс перевищував 43 грн/дол. Зараз різниця між ними стабільно не більше 1%, періодично ми бачимо її звуження до 0,3%.
  • Коливання курсу на готівковому ринку (де купує та продає валюту населення) суттєво знизились. «На це мало звертають увагу, але вже рік готівковий курс не живе окремим життям та не „стрибає в довжину“ на кілька гривень за першого ж потрясіння. Це пов’язано з тим, що зв’язок готівкового курсу з офіційним посилився, а НБУ згладжує будь-які загрозливі коливання останнього», — написав він.
  • Зросла глибина валютного ринку. Середньоденний обсяг операцій на міжбанку без участі НБУ у вересні становив близько 110 млн дол. Це втричі більше, ніж було торік. Чутливість валютного ринку до ситуативних чинників зменшилася, а спроможність до самозбалансування збільшилась.
  • Завдяки тому, що курс може рухатися в будь-який бік, повернулося відчуття валютного ризику. А це насправді важлива компонента посилення стійкості української економіки до внутрішніх та зовнішніх шоків чи то просто змін. Ухвалюючи рішення, бізнес тепер зважає, що курс може змінитися, а тому відповідальніше та якісніше підходить до власного планування.
Зв слів Голови НБУ, перехід до керованої гнучкості зробив обмінний курс додатковим інструментом макроекономічної політики та поглиначем шоків, а не їх генератором.
Валютно-курсова політика НБУ забезпечила контрольовану ситуацію на валютному ринку, що, зрештою, дало змогу виконати наш мандат із цінової стабільності.
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«Наразі режим керованої гнучкості залишається. І, на нашу думку, він є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти, тож ми не плануємо кардинальних змін. Хоча я маю зазначити, що керована гнучкість курсу — це проміжний формат. Але всьому свій час. І говорити про перехід до повноцінного плавання курсу точно зарано», — резюмував він.
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Нагадаємо, раніше Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев сказав:
  • Гривня девальвувала проти долара на 11,4% (із 36,57 грн/дол за курсом на 3 жовтня 2023 року до 41,28 грн/дол на 3 жовтня 2024 року). Офіційний курс гривні за період (жовтень 2023 — вересень 2024) склав 38,94 грн/дол.
Як коментує Гетманцев, «це помірна і очікувана девальвація в умовах довготривалої повномасштабної війни. Зазвичай національні валюти сильно знецінюються протягом таких потрясінь, про що говорить досвід 2 СВ, війни на Балканах».

Довідка Finance.ua:

  • У жовтні 2023 року Нацбанк заявив про перехід до керованого гнучкого курсу гривні;
  • За керованої гнучкості курсу НБУ компенсує структурний дефіцит валюти на ринку та згладжує курсові зміни, що відрізняє цей режим від фіксованого курсу, який діяв після 24 лютого 2022 року.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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