Наразі режим керованої гнучкості є оптимальним — Голова НБУ
НБУ рік тому відмовився від фіксації офіційного курсу гривні до долара. Про стан валютного ринку розказав голова НБУ Андрій Пишний.
Підбиваючи підсумки за рік, Андрій Пишний зазначив таке:
- Зникла проблема множинності курсів. В окремі періоди з початку повномасштабної війни різниця між готівковим та офіційним курсом сягала 25%. Бувало, що офіційний курс становив 36,6 грн/дол., а готівковий курс перевищував 43 грн/дол. Зараз різниця між ними стабільно не більше 1%, періодично ми бачимо її звуження до 0,3%.
- Коливання курсу на готівковому ринку (де купує та продає валюту населення) суттєво знизились. «На це мало звертають увагу, але вже рік готівковий курс не живе окремим життям та не „стрибає в довжину“ на кілька гривень за першого ж потрясіння. Це пов’язано з тим, що зв’язок готівкового курсу з офіційним посилився, а НБУ згладжує будь-які загрозливі коливання останнього», — написав він.
- Зросла глибина валютного ринку. Середньоденний обсяг операцій на міжбанку без участі НБУ у вересні становив близько 110 млн дол. Це втричі більше, ніж було торік. Чутливість валютного ринку до ситуативних чинників зменшилася, а спроможність до самозбалансування збільшилась.
- Завдяки тому, що курс може рухатися в будь-який бік, повернулося відчуття валютного ризику. А це насправді важлива компонента посилення стійкості української економіки до внутрішніх та зовнішніх шоків чи то просто змін. Ухвалюючи рішення, бізнес тепер зважає, що курс може змінитися, а тому відповідальніше та якісніше підходить до власного планування.
Зв слів Голови НБУ, перехід до керованої гнучкості зробив обмінний курс додатковим інструментом макроекономічної політики та поглиначем шоків, а не їх генератором.
Валютно-курсова політика НБУ забезпечила контрольовану ситуацію на валютному ринку, що, зрештою, дало змогу виконати наш мандат із цінової стабільності.
«Наразі режим керованої гнучкості залишається. І, на нашу думку, він є оптимальним, ураховуючи перманентний структурний дефіцит валюти, тож ми не плануємо кардинальних змін. Хоча я маю зазначити, що керована гнучкість курсу — це проміжний формат. Але всьому свій час. І говорити про перехід до повноцінного плавання курсу точно зарано», — резюмував він.
Нагадаємо, раніше Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев сказав:
- Гривня девальвувала проти долара на 11,4% (із 36,57 грн/дол за курсом на 3 жовтня 2023 року до 41,28 грн/дол на 3 жовтня 2024 року). Офіційний курс гривні за період (жовтень 2023 — вересень 2024) склав 38,94 грн/дол.
Як коментує Гетманцев, «це помірна і очікувана девальвація в умовах довготривалої повномасштабної війни. Зазвичай національні валюти сильно знецінюються протягом таких потрясінь, про що говорить досвід 2 СВ, війни на Балканах».
Довідка Finance.ua:
- У жовтні 2023 року Нацбанк заявив про перехід до керованого гнучкого курсу гривні;
- За керованої гнучкості курсу НБУ компенсує структурний дефіцит валюти на ринку та згладжує курсові зміни, що відрізняє цей режим від фіксованого курсу, який діяв після 24 лютого 2022 року.
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