Які зарплати отримують працівники ТЦК — Finance.ua

Які зарплати отримують працівники ТЦК Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Які зарплати отримують працівники ТЦК

Близько 90% співробітників територіальних центрів комплектування — це військові, які були поранені на війні. Зарплата у ТЦК є зазвичай меншою за 30 тисяч гривень.

Про це розповів начальник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко, передають Новини.Live.

В територіальних центрах комплектування працюють ті ж військовослужбовці, що і у складі інших підрозділів Збройних сил України.

Читайте також Без ТЦК: уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

«Військовослужбовці ТЦК та СП — всі діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків та повноважень. Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту», — підкреслив Юрій Пуйко.

За словами очільника Одеського обласного ТЦК, 90% працівників ТЦК — це саме ті військовослужбовці, які пройшли війну і були повернуті у тил після поранення.

Читайте також Чи мають ТЦК право вилучати водійські права у військовозобов’язаних: пояснення Міноборони

Зарплата ж у працівника територіального центру комплектування, за словами Пуйка, є меншою за 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

Міністерство оборони розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.