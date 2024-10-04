Які зарплати отримують працівники ТЦК — Finance.ua

Які зарплати отримують працівники ТЦК
Близько 90% співробітників територіальних центрів комплектування — це військові, які були поранені на війні. Зарплата у ТЦК є зазвичай меншою за 30 тисяч гривень.
В територіальних центрах комплектування працюють ті ж військовослужбовці, що і у складі інших підрозділів Збройних сил України.
«Військовослужбовці ТЦК та СП — всі діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків та повноважень. Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту», — підкреслив Юрій Пуйко.
За словами очільника Одеського обласного ТЦК, 90% працівників ТЦК — це саме ті військовослужбовці, які пройшли війну і були повернуті у тил після поранення.
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Зарплата ж у працівника територіального центру комплектування, за словами Пуйка, є меншою за 30 тисяч гривень.
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