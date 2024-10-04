Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні — Finance.ua

Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні Сьогодні 08:04 — Валюта

Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні

У жовтні чекає традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку за рахунок великих обсягів попиту та пропозиції. Однак різкої зміни курсу долара очікувати не варто.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль.

«Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (насамперед електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (у тому числі аграріїв)», — заявив він.

Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику гнучкості у формуванні курсу на міжбанківському валютному ринку.

Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф у бік підвищення курсу долара, але з високою ймовірністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00−42,00 гривень за 1 долар.

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«З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор швидше буде схильний до обмеження девальвації, щоб не підвищувати ціновий тиск в економіці», — зазначив представник банку.

Нагадаємо, курс долара практично не змінився за останні два місяці. У серпні він зріс із 41,02 до 41,19 грн/долар, проте у вересні знизився до 41,16 грн/долар.

У НБУ також заявляють про достатні резерви для підтримки балансу на ринку та недопущення різких коливань.

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