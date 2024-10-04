Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні — Finance.ua
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Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні

Валюта
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Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні
Сезонне пожвавлення: як зміниться курс долара у жовтні
У жовтні чекає традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку за рахунок великих обсягів попиту та пропозиції. Однак різкої зміни курсу долара очікувати не варто.
Про це у коментарі РБК-Україна сказав керівник служби продажу казначейських продуктів АТ «Банк Авангард» Юрій Крохмаль.
«Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (насамперед електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (у тому числі аграріїв)», — заявив він.
Водночас, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику гнучкості у формуванні курсу на міжбанківському валютному ринку.
Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф у бік підвищення курсу долара, але з високою ймовірністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00−42,00 гривень за 1 долар.
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«З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор швидше буде схильний до обмеження девальвації, щоб не підвищувати ціновий тиск в економіці», — зазначив представник банку.
Нагадаємо, курс долара практично не змінився за останні два місяці. У серпні він зріс із 41,02 до 41,19 грн/долар, проте у вересні знизився до 41,16 грн/долар.
У НБУ також заявляють про достатні резерви для підтримки балансу на ринку та недопущення різких коливань.
За матеріалами:
РБК-Україна
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