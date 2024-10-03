Курс долара найближчими днями — думка банкіра Сьогодні 13:00 — Валюта

Курс долара найближчими днями — думка банкіра

Ганна Золотько, передає Курс долара в Україні найближчими днями до кінця поточного тижня в банках у готівковому сегменті перебуватиме в межах коридору 41,40 — 41,90 грн/дол. Такий прогноз дала директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, передає 24 канал

За її словами, цими днями на валютному ринку розвиватиметься зворотний курсовий тренд, пов’язаний із багатьма факторами, один із яких — виплата зарплат українцям.

Банкір уточнила, що вартість долара найближчими днями помірно зростатиме. Водночас регулятор дотримуватиметься стратегії керованої гнучкості, щоб не допустити різких стрибків курсу долара, впевнена експерт.

Нагадаємо, Національний банк України встановив на четвер, 3 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., отже, гривня ослабла на 3 копійки.

Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні найближчими днями в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — від 41,00 до 41,65 грн/дол. Щодо курсу готівкової євровалюти, то в банках він коливатиметься в межах коридору від 45,35 до 46,70 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній — від 45,40 до 46,65 грн/євро.

УНІАН За матеріалами:

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