Курс долара найближчими днями — думка банкіра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Курс долара найближчими днями — думка банкіра

Валюта
100
Курс долара найближчими днями — думка банкіра
Курс долара найближчими днями — думка банкіра
Курс долара в Україні найближчими днями до кінця поточного тижня в банках у готівковому сегменті перебуватиме в межах коридору 41,40 — 41,90 грн/дол. Такий прогноз дала директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, передає 24 канал.
За її словами, цими днями на валютному ринку розвиватиметься зворотний курсовий тренд, пов’язаний із багатьма факторами, один із яких — виплата зарплат українцям.
Банкір уточнила, що вартість долара найближчими днями помірно зростатиме. Водночас регулятор дотримуватиметься стратегії керованої гнучкості, щоб не допустити різких стрибків курсу долара, впевнена експерт.
Нагадаємо, Національний банк України встановив на четвер, 3 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., отже, гривня ослабла на 3 копійки.
Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні найближчими днями в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — від 41,00 до 41,65 грн/дол. Щодо курсу готівкової євровалюти, то в банках він коливатиметься в межах коридору від 45,35 до 46,70 грн/євро, а в обмінниках фінкомпаній — від 45,40 до 46,65 грн/євро.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.