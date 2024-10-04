Як зменшились доходи держбюджету України (інфографіка) — Finance.ua

Як зменшились доходи держбюджету України (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Як зменшились доходи держбюджету України (інфографіка)

122,9 млрд гривень. Про це За даними Державної казначейської служби, за вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшлогривень. Про це повідомив Мінфін.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

40,2 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

22,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 36,4 млрд грн, відшкодовано — 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн — акцизного податку;

20,2 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

5,6 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

4,1 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

3,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,8%, Державною митною службою — 86,9%.

В цілому, за підсумками вересня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 231,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 542,0 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

342,3 млрд грн — податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

200,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

197,6 млрд грн — податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 307,3 млрд, відшкодовано — 109,7 млрд грн;

154,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

150,9 млрд грн — акцизний податок;

66,6 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;

36,3 млрд грн — рентна плата за користування надрами;

35,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 109,5%, Державною митною службою — 101,0%.

Ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 268,3 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-вересня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 167,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Водночас за січень-вересень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 2 973,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — 2 342,5 млрд гривень.

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