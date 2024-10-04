Кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року — Finance.ua

Кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року

Уперше кількість нових вакансій повернулась до показників 2021 року.

Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.

Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua:

Кількість нових вакансій на ринку протягом серпня практично не змінювалась і залишалася на рівні близько 90% від середнього рівня 2021 року.

«На початку вересня кількість нових вакансій ненадовго перевищила показники 2021 року, але потім знову скоротилася. Від початку ж року спостерігається тенденція на повільне зростання кількості нових вакансій. Активність шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років», — зазначають експерти ЦЕС.

Графік: ЦЕС

Графік: ЦЕС

Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у вересні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 15,4%. Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у вересні 2024 року зріс до 24,2%.

Графік: ЦЕС

Нагадаємо, як свідчать результати опитування robota.ua, найбільшу кількість кандидатів по всій Україні (30%) цілком влаштує зарплата в розмірі від 25 000 до 40 000 гривень. Чверть пошукачів (24%) погодяться на винагороду в розмірі від 15 000 до 25 000 гривень. А от п’ята частина респондентів (20%) претендують на рівень зарплати понад 55 000 гривень.

Zoom провела опитування своїх клієнтів та виявила , що переважна більшість опитуваних (83%) вважає себе значно продуктивнішими в умовах гібридної або віддаленої роботи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.