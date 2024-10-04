Кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року — Finance.ua

Кількість нових вакансій уперше повернулась до показників 2021 року
Уперше кількість нових вакансій повернулась до показників 2021 року.
Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.
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Кількість нових вакансій на ринку протягом серпня практично не змінювалась і залишалася на рівні близько 90% від середнього рівня 2021 року.
«На початку вересня кількість нових вакансій ненадовго перевищила показники 2021 року, але потім знову скоротилася. Від початку ж року спостерігається тенденція на повільне зростання кількості нових вакансій. Активність шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років», — зазначають експерти ЦЕС.
Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у вересні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 15,4%. Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — у вересні 2024 року зріс до 24,2%.
Нагадаємо, як свідчать результати опитування robota.ua, найбільшу кількість кандидатів по всій Україні (30%) цілком влаштує зарплата в розмірі від 25 000 до 40 000 гривень. Чверть пошукачів (24%) погодяться на винагороду в розмірі від 15 000 до 25 000 гривень. А от п’ята частина респондентів (20%) претендують на рівень зарплати понад 55 000 гривень.
Zoom провела опитування своїх клієнтів та виявила, що переважна більшість опитуваних (83%) вважає себе значно продуктивнішими в умовах гібридної або віддаленої роботи.
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