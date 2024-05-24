День фінансів: диференційовані тарифи на світло, розкриття банківської таємниці, прогноз курсу долара — Finance.ua

День фінансів: диференційовані тарифи на світло, розкриття банківської таємниці, прогноз курсу долара Сьогодні 17:50

У п’ятницю розповімо, коли підвищать тарифи на електроенергію та що буде з курсом гривні до кінця року.

Допомога від партнерів. За За даними Міністерства фінансів, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки. Водночас у перші місяці 2024 року зовнішня допомога від ключових донорів була відсутня.

підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь». У Мінфіні також заявили , що Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь».

Реформи та відновлення економіки. Уряд Уряд синхронізував із місією МВФ подальші спільні кроки з відновлення економічного зростання та проведення реформ, сторони обговорили реалізацію урядової програми дій на цей рік, а також конфіскацію заморожених російських активів.

Тарифи на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко Міністр енергетики Герман Галущенко заявив , що протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Наразі розглядається диференційований підхід.

Розкриття банківської таємниці. Верховна Рада Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт щодо розширення переліку підстав розкриття банками банківської таємниці. За запитом нотаріуси зможуть отримувати дані про рахунки, кошти, рухоме майно та інше.

Доставка між країнами ЄС. Nova Post Nova Post оголосила про запуск нової послуги міжнародної доставки посилок між країнами Європи. Відтепер клієнти Nova Post можуть відправляти посилки не лише з України до країн Європи або навпаки, але й між будь-якими країнами, де є відділення Nova Post.

Допомога українським біженцям у Польщі. Польський Сенат Польський Сенат розглянув і проголосував за законопроєкт, який передбачає продовження з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року дії тимчасового захисту для громадян України, які були змушені покинути свою країну внаслідок війни.

Гривня девальвує швидше. Начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий висловив думку, що в червні курс американської валюти в Україні коливатиметься в коридорі 39,5−40 грн за долар. На його думку, деякі майбутні дії НБУ можуть спровокувати зростання попиту на долар.

знецінення гривні. Економіст Данило Монін прогнозує , що до кінця поточного року будуть відсутні ризики, які б могли спричинити сильне

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2024 року, становив 1,126 млрд доларів. Це на 32% більше, ніж у березні.

Вклади українців. Вклади українців продовжують зростати. За Вклади українців продовжують зростати. За даними ФГВФО, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Нагадаємо, що 18 травня Invest Talk Summit-2024 зібрав під одним дахом інвесторів-початківців, бізнесменів та досвідчених інвесторів. На заході обговорювалися різні теми про інвестиції: від того, що зараз відбувається на українському ринку інвестицій і на що чекати через 3 роки, до неочевидних схем та лайфхаків в інвестуванні. Коротко про головне:

Також раді повідомити, що незабаром вже вдруге відбудеться премія Fin Blogger Award, яка визначить найкращі діджитал-канали про гроші та інвестиції у 2024 році. Блогери та експерти у сфері фінансів можуть долучитися та поборотися за звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші. Усі деталі розповідаємо тут. ⚡

Міст-хвиля у Києві. У Києві У Києві відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів. Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві «Азовсталь». Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.

Фото: Віталій Кличко

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