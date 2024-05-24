«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи — Finance.ua
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«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи

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«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи
«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи
Nova Post оголосила про запуск нової послуги міжнародної доставки посилок між країнами Європи.
Про це повідомили в компанії.
Відтепер клієнти Nova Post можуть відправляти посилки не лише з України до країн Європи або навпаки, але й між будь-якими країнами, де є відділення Nova Post.
Список доступних країн:
  • Польща;
  • Литва;
  • Чехія;
  • Німеччина;
  • Словаччина;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Угорщина;
  • Італія;
  • Іспанія.
Тобто послуга доступна у всіх країнах Європи, крім Молдови, Румунії та Великої Британії.
Що можна відправляти:
  • документи;
  • посилки;
  • вантажі до 100 кг.
Терміни доставки:
  • до 2 днів у відділення;
  • до 2 днів на адресу;
  • до 2 днів у поштомат;
  • до 2 днів у пункт видачі.
Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами. Наприклад, відправлення посилки до 2 кг з Польщі у відділення Німеччини коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію — 65 злотих. Доставка кур'єром на адресу коштуватиме + 10 злотих до вартості.
Детальніше про доставку та тарифи можна почитати за посиланням.

Як оформити міжнародне відправлення

Для оформлення міжнародних відправлень доступні зручні діджитал-інструменти:
  • мультимовний сайт;
  • мобільний застосунок;
  • бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур'єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункту видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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