«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи — Finance.ua

«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи Сьогодні 17:10 — Світ

«Нова пошта» запускає доставку між країнами Європи

Nova Post оголосила про запуск нової послуги міжнародної доставки посилок між країнами Європи.

Про це повідомили в компанії.

Відтепер клієнти Nova Post можуть відправляти посилки не лише з України до країн Європи або навпаки, але й між будь-якими країнами, де є відділення Nova Post.

Список доступних країн:

Польща;

Литва;

Чехія;

Німеччина;

Словаччина;

Естонія;

Латвія;

Угорщина;

Італія;

Іспанія.

Тобто послуга доступна у всіх країнах Європи, крім Молдови, Румунії та Великої Британії.

Що можна відправляти:

документи;

посилки;

вантажі до 100 кг.

Терміни доставки:

до 2 днів у відділення;

до 2 днів на адресу;

до 2 днів у поштомат;

до 2 днів у пункт видачі.

Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами. Наприклад, відправлення посилки до 2 кг з Польщі у відділення Німеччини коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію — 65 злотих. Доставка кур'єром на адресу коштуватиме + 10 злотих до вартості.

Детальніше про доставку та тарифи можна почитати за посиланням.

Як оформити міжнародне відправлення

Для оформлення міжнародних відправлень доступні зручні діджитал-інструменти:

мультимовний сайт;

мобільний застосунок;

бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур'єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункту видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.

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