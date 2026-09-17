День фінансів: рішення щодо облікової ставки, податки для ФОП на 2027 рік, блокування картки за перекази Сьогодні 17:45

У четвер, 17 вересня, Національний банк підвищив облікову ставку, а Зеленський призначив в.о. генпрокурора й анонсував повернення декларування для силовиків.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків. Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та повернути інфляцію на траєкторію стійкого зниження до цілі 5% на горизонті політики.

Також в Національному банку заявили , що підвищення облікової ставки 30 липня вже позначилося на вартості гривневих заощаджень. Після посилення процентної політики частина банків, переважно невеликих, почала підвищувати ставки за гривневими депозитами.

Перекази через ННПП

НБУ дозволив користувачам небанківських платіжних сервісів розраховуватися карткою за кордоном у межах 200 тис. грн на місяць, отримувати перекази з-за кордону та зараховувати оплату від нерезидентів.

💳 Банки в Україні в автоматичному режимі відстежують кожен переказ між картками фізичних осіб. Через це навіть звичайна операція, наприклад, повернення боргу другом чи оплата за продаж старих речей, іноді завершується тим, що картка перестає працювати без жодного попередження.

За що насправді можуть заблокувати картку та чи існують ліміти на перекази між картками, розповідаємо в новій статті:

Податки для ФОПів у 2027 році

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік. Документ передбачає соціальні показники, від яких залежатимуть, зокрема, податкові зобов’язання фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. За посиланням розповідаємо, які розміри податків очікувати ФОПам.

До речі, у новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розібрав основні показники проєкту бюджету, прогноз курсу гривні, інфляцію, державні запозичення та можливі ризики для громадян і бізнесу:

Санкції США проти рф

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії. Законопроєкт передбачає санкції проти найвищого керівництва росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського й енергетичного секторів, а також суден так званого тіньового флоту.

Рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський своїм указом поклав виконання обов’язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.

Також Зеленський підписав закон , який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, керівництво та участь у шахрайських кол-центрах.

Крім того, президент анонсував повернення декларування для силовиків, які не воюють. За його словами, в центральних органах виконавчої влади необхідно перевірити всіх керівників, як призначених, так і виконувачів обов’язків.

Страхування воєнних ризиків для бізнесу

Кабінет Міністрів розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. По-перше, Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного воєнного ризику. Також розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого підприємства можуть отримати компенсацію.

Зі свого боку Національний банк збільшив із 180 до 270 днів граничний строк розрахунків за операціями з імпорту окремих видів промислового обладнання. Нові правила стосуються товарів, необхідних для відновлення та модернізації виробничих потужностей в Україні.

Реформа ФГВФО

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15269 про внесення змін до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо корпоративного управління Фонду.