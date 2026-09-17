Треба перевірити всіх керівників: Зеленський анонсував повернення декларування для силовиків, які не воюють Сьогодні 13:06 Треба перевірити всіх керівників: Зеленський анонсував повернення декларування для силовиків, які не воюють

В Україні готують рішення про повернення декларування для правоохоронців і представників Сил безпеки, які не перебувають на війні. Декларування планують відновити в обсязі, який дасть змогу контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський доручив перевірити керівників держорганів

Президент повідомив, що провів нараду щодо подальших законодавчих кроків. Також він повідомив про розмову з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

За його словами, в центральних органах виконавчої влади необхідно перевірити всіх керівників, як призначених, так і виконувачів обов’язків.

«Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких є корупційні ризики, і вони високі», — сказав президент.

Уряд має пришвидшити оновлення держкомпаній

Окремо Зеленський заявив про необхідність пришвидшити оновлення ключових державних підприємств. Серед них він назвав «Ліси України» та «Енергоатом».

За словами президента, під час оновлення держкомпаній мають використати досвід «Укрнафти» та «Нафтогазу».

«І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як „Ліси України“, Енергоатом та інших. На основі досвіду Укрнафти й Нафтогазу — саме того досвіду, який спрацював, і спрацював в інтересах України, — має бути зроблене оновлення всіх ключових державних компаній. Кабінет Міністрів України розробить і представить деталі реалізації цих рішень», — сказав Зеленський.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні закрили реєстр електронних декларацій, а також призупинили їхнє подання.

5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування чиновників та депутатів, однак законом передбачалося, що реєстр електронних декларацій залишиться закритим ще на рік.