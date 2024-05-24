Міністр енергетики розповів, коли збільшать тарифи на електроенергію — Finance.ua

Міністр енергетики розповів, коли збільшать тарифи на електроенергію Сьогодні 15:05

Міністр енергетики розповів, коли збільшать тарифи на електроенергію

Протягом тижня до кінця травня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», — сказав міністр на «годині запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю.

Як встановлюватимуть нові тарифи

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

«Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший — буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», — зазначив Галущенко.

За його словами, наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

«Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями (АТ «НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго». — Ред.) та з погляду збалансування всього енергоринку», — доповнив очільник Міненерго.

Він пояснив, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов’язань із забезпечення доступності е/е для побутових споживачів (ПСО).

Довідка Finance.ua:

Кабмін із 1 червня 2023 року встановив єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год з ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію. Такі прогнози дає Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго». Також, за його словами, вартість не може бути значно нижче 4-х грн.



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