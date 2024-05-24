У Києві відкрили міст-хвилю (фото, відео) — Finance.ua

У Києві відкрили міст-хвилю (фото, відео) Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

У Києві відкрили міст-хвилю (фото, відео)

У Києві відкрили пішохідний міст з Оболонської набережної на Оболонський острів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці - на острів Оболонський», — заявив Кличко.

Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком «Наталка» унікальний з інженерної точки зору пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів.

«Конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві „Азовсталь“. Їх привезли до Києва буквально за кілька тижнів до початку повномасштабної війни», — зазначив очільник столиці.

Фото: Віталій Кличко

Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимуть, тільки економне LED освітлення перил мосту.

Будівництво обʼєкта розпочали в 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку.

Фото: Віталій Кличко

Наприкінці січня 2023 року міський голова Києва Кличко повідомив, що Метрополія Великого Парижа стала меценатом добудови пішохідного мосту з Оболонської набережної на Оболонський острів. На будівельні роботи французи виділили 19,5 млн грн.

Нагадаємо, раніше КМДА опублікувала статистику, скільки доріг було оновлено та побудовано в столиці за 10 років. Так, за останніх 10 років у столиці оновили 1 227 кілометрів доріг.

Водночас роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острову Оболонський тривають

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