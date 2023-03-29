Кличко розповів про новий пішохідний міст на Оболоні (план забудови) — Finance.ua
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Кличко розповів про новий пішохідний міст на Оболоні (план забудови)

Казна та Політика
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Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острову Оболонський тривають.
Про це повідомив мер Києва Кличко у Facebook.
«Сподіваюся, нашим планам нічого не завадить, і вже цього року ми презентуємо киянам та гостям столиці ще одну перлину зеленого і гарного Києва. Ми розвиваємо велику рекреаційну зону, в якій — і парк Наталка, і набережна, і острів Оболонський, куди вестиме новий міст», — пише він.
Кличко розповів про новий пішохідний міст на Оболоні (план забудови)

Що буде на острові

Складовою комфортного відпочинку буде паркінг, що плануємо звести недалеко від парку. Аби люди, які приїжджатимуть відпочивати, могли впорядковано залишати свої автівки. Паркінг буде підземно-наземним — таким, як побудували в столичному зоопарку. Та буде об’єктом подвійного призначення, тобто використовуватиметься й як укриття під час повітряної тривоги.
Кличко розповів про новий пішохідний міст на Оболоні (план забудови)
На острові Оболонський територію облаштуємо зі збереженням флори і фауни. Також висадимо й нові дерева та кущі. Вже узгоджений дендроплан. Відвідувачів радуватимуть і декоративні яблуні, рожева акація, і бузок та газони, що квітнуть усе літо.
Кличко нагадав, що на зведення пішохідного мосту бюджетних грошей місто не залучає. Будівництво відбувається за кошти меценатів та кошти Метрополії Великого Парижа. Іноземні партнери виділили допомогу саме на цей проект.

Довідка Finance.ua:

  • у Києві на Оболоні зведуть новий міст-хвилю завдовжки 164 м. Його будівництво розпочали наприкінці 2020 року. Новий міст-хвиля на Оболоні з’єднає набережну і парк «Наталка» з островом «Оболонський»;
  • міст планують побудувати на 4 опорах, а ширина становитиме 4 м. Крім того, для безпеки відпочивальників тут облаштують камери відеоспостереження. Також ночами «хвиля» буде оригінально підсвічуватися.
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За матеріалами:
Finance.ua
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