Скільки кілометрів доріг оновили в Києві за 10 років (інфографіка) — Finance.ua

Скільки кілометрів доріг оновили в Києві за 10 років (інфографіка) Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Скільки кілометрів доріг оновили в Києві за 10 років (інфографіка)

КМДА опублікувала статистику, скільки доріг було оновлено та побудовано в столиці за 10 років.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті.

За останніх 10 років у столиці оновили 1 227 кілометрів доріг. В тому числі капітально відремонтували 175 мостів і шляхопроводів. Облаштували 221 кілометр велодоріжок і велосмуг. Оновили понад 1 870 внутрішньоквартальних проїздів і прибудинкових територій.

Транспорт

Столиця також придбала 139 нових тролейбусів, 95 трамваїв, 307 нових автобусів. Капітально відремонтували 54 вагони метрополітену. 140 вагонів модернізували. У якості допомоги отримали 11 вагонів варшавського метро, які адаптували для роботи в київській підземці.

Школи, лікарні. За 10 років побудували та реконструювали 13 шкіл і 36 дитячих садочків. 22 тисячі додаткових місць були створені в дошкільних закладах столиці.

Відремонтували 177 відділень у лікарнях столиці. У 62 медичних закладах оновили матеріально-технічну базу. Повністю оновили 8 пологових будинків. Для потреб екстреної медицини придбали 203 сучасні карети швидкої допомоги. 53 спецавтомобілі залучили й отримали від партнерів у якості допомоги за час повномасштабної війни.

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Озеленнення столиці

В Києві з 2014 року оновили та створили загалом 570 парків і скверів. 493 об'єктам надали статус парку чи скверу. Відкрили 11 нових фонтанів і 10 відремонтували.

Довідка Finance.ua:

Роботи на закритій ділянці метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» ідуть за графіком. Рух поїздів має відновитися до кінця літа, якщо фахівцям не заважатимуть суб'єктивні фактори, як от бюрократія та «помічники», під час візитів яких будівельники змушені припиняти роботи. Про це повідомляє директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

У столиці відкрили рух новим мостом — це проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську, що в Оболонському районі. Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.



Роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острову Оболонський тривають.



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