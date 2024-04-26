«Київтеплоенерго» у 2024 р. замінить 55 км аварійних теплових мереж — заступник голови КМДА — Finance.ua
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«Київтеплоенерго» у 2024 р. замінить 55 км аварійних теплових мереж — заступник голови КМДА

Казна та Політика
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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» в рамках підготовки до зими планує замінити у 2024 році 55 км аварійних трубопроводів,
Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв на пресбрифінгу в четвер.
«Ремонт об'єктів критичної інфраструктури — один з елементів зміцнення обороноздатності столиці. Нагадаємо: минулого року ми замінили 40 км гостро аварійних мереж, а цього року плануємо реконструювати 55 км. Це трубопроводи, де сталися численні аварійні ситуації в опалювальний період», — сказав він.
Планується, зокрема, замінити магістральні тепломережі на вул. Набережно-Хрещатицькій та просп. Любомира Гузара, розподільчі мережі до будинків на вул. Ніжинській, Гарматній, Борщагівській, Братів Малáкових, Володимира Сальського, Левандовській, Хорива та ін.
За словами Пантелєєва, Київ навіть в умовах воєнного стану продовжує комплексну заміну теплових мереж, зокрема великого діаметру.
Водночас він додав, що в умовах воєнного часу місто не має ресурсів, щоб продовжувати роботу із заміни мереж у довоєнних обсягах.
«Йде пріоритизація проблем, тобто змінюються саме гостро аварійні ділянки, які себе погано показали», — пояснив заступник голови КМДА.
За матеріалами:
enovosty.com
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