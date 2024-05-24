В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро — Finance.ua
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В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро

Валюта
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В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро
В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2024 року, становив 1,126 млрд доларів. Це на 32% більше, ніж у березні (855 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.
При цьому банки ввезли за квітень 661 млн доларів. Обсяг готівкових євро зріс у два рази — з 232 млн до 462 млн доларів в еквіваленті.
В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро
За даними НБУ, за квітень із України вивезли валюти на 153 млн доларів.
В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро
Нагадаємо, населення України купило у банках за квітень валюти на 728 млн доларів. З початку року українці купили у банках 3,230 млрд доларів.
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.

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У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара.
У червні курс американської валюти в Україні, на думку експертів, коливатиметься в коридорі 39,5−40 грн за долар. Однак із цією думкою згодні не всі, у деяких банках вважають, що цей коридор встановиться ще до кінця травня.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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