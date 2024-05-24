В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро — Finance.ua

В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро Сьогодні 14:03 — Валюта

В Україні зростає попит на валюту. Скільки банки ввезли доларів та євро

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2024 року, становив 1,126 млрд доларів. Це на 32% більше, ніж у березні (855 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

При цьому банки ввезли за квітень 661 млн доларів. Обсяг готівкових євро зріс у два рази — з 232 млн до 462 млн доларів в еквіваленті.

За даними НБУ, за квітень із України вивезли валюти на 153 млн доларів.

Нагадаємо, населення України купило у банках за квітень валюти на 728 млн доларів. З початку року українці купили у банках 3,230 млрд доларів.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.

У червні курс американської валюти може коливатись в межах 39,5−40 гривень. Експерт враховує одразу 3 головних чинники, які будуть впливати на ціну долара.

У червні курс американської валюти в Україні, на думку експертів , коливатиметься в коридорі 39,5−40 грн за долар. Однак із цією думкою згодні не всі, у деяких банках вважають, що цей коридор встановиться ще до кінця травня.

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