Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ — Finance.ua
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Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ

Валюта
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Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ
Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Який курс прогнозують?

  • За опитуванням Нацбанку, населення у квітні 2024 року погіршило прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар. Хоч ще у березні громадяни прогнозували курс 39,80 грн/долар.
  • Фінансові аналітики у квітні спрогнозували курс 41,81 грн/долар (41,13 грн/долар у березні).
  • Банки у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. До цього вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.
  • Підприємства, що працюють в Україні, за опитуванням регулятора, прогнозують курс на рівні 40,44 грн/долар.
Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ
Зазначимо, що у державному бюджеті на 2024 рік закладений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Очікується, що у грудні 2024 року курс він буде на рівні 42,1 грн/долар.
А згідно з розрахунками МВФ, середній курс долара у 2024 році становитиме 41 грн/долар. У 2025 році він зросте до 45,8 грн/долар.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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