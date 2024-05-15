Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ — Finance.ua

Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ Сьогодні 16:02 — Валюта

Населення, банки та аналітики спрогнозували курс долара на рік: опитування НБУ

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання долара відносно гривні протягом найближчого року.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Який курс прогнозують?

За опитуванням Нацбанку, населення у квітні 2024 року погіршило прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 40,73 грн/долар. Хоч ще у березні громадяни прогнозували курс 39,80 грн/долар.

грн/долар. Хоч ще у березні громадяни прогнозували курс 39,80 грн/долар. Фінансові аналітики у квітні спрогнозували курс 41,81 грн/долар (41,13 грн/долар у березні).



грн/долар (41,13 грн/долар у березні). Банки у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар. До цього вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар.



грн/долар. До цього вони прогнозували курс на рівні 41,31 грн/долар. Підприємства, що працюють в Україні, за опитуванням регулятора, прогнозують курс на рівні 40,44 грн/долар.

Зазначимо, що у державному бюджеті на 2024 рік закладений середній курс на рівні 40,7 грн/долар. Очікується, що у грудні 2024 року курс він буде на рівні 42,1 грн/долар.

А згідно з розрахунками МВФ, середній курс долара у 2024 році становитиме 41 грн/долар. У 2025 році він зросте до 45,8 грн/долар.

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