Гривня девальвує швидше: що впливатиме на курс валют найближчим часом — Finance.ua

Гривня девальвує швидше: що впливатиме на курс валют найближчим часом Сьогодні 09:07 — Валюта

Гривня девальвує швидше: що впливатиме на курс валют найближчим часом

У червні курс американської валюти в Україні, на думку експертів, коливатиметься в коридорі 39,5−40 грн за долар. Однак із цією думкою згодні не всі, у деяких банках вважають, що цей коридор встановиться ще до кінця травня.

Таку думку висловив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, деякі майбутні дії НБУ можуть спровокувати зростання попиту на долар.

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Йдеться про можливе скасування обмежень для бізнесу на виведення коштів за кордон, який гіпотетично і може спричинити зростання попиту на валюту. У той же час НБУ передбачив $5,5 млрд на ці потреби, які можуть бути спрямовані на валютні інтервенції, аби врівноважити попит та пропозицію, додає експерт.

Інші економічні чинники, що впливають на валютний ринок, не змінилися:

обсяг отримуваної макрофінансової допомоги (за підсумком 2024 року Україна може отримати весь передбачений у держбюджеті обсяг фіндопомоги);

поступовий розвиток економіки;

розвиток експорту, який, за твердженням чиновників, зрівнявся з «довоєнними» показниками (саме експортна виручка лежить в основі міжнародних валютних резервів країни).

курс долара за підсумками місяця варіюватиметься в межах 39,5−40 грн, а девальвація максимально може становити до 1,2%, що незначно, але трохи нижче за показники квітня. Разом з тим банкір звертає увагу на той факт, що, а девальвація максимально може становити до 1,2%, що незначно, але трохи нижче за показники квітня.

За такого сценарію за 5 місяців року гривня може втратити до 5% із запланованих на кінець року 7% своєї вартості - з 38 грн у січні до 40,7 грн у грудні 2024-го.

У той же час експерт припускає, що офіційний курс, встановлений на понеділок, 3 червня буде в межах 39,5−39,7 грн/$, що також свідчить про зниження девальваційних процесів. В обмінних пунктах часті коливання до 50 копійок на одному доларі, а різниця між купівлею-продажем американської валюти в обмінних пунктах коливатиметься від 60 копійок до 1 гривні.

«Отже, валютний ринок житиме згідно з усталеними правилами: будь-які валютні зміни не становитимуть загрозу стабільності ринку, тоді як активно реалізовуватиметься новий етап валютної лібералізації, який крок за кроком наближається до „вільного“ ринку», — резюмує Тарас Лєсовий.

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