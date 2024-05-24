Рада схвалила розширення переліку підстав для розкриття банківської таємниці — Finance.ua
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Рада схвалила розширення переліку підстав для розкриття банківської таємниці

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Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт щодо розширення переліку підстав розкриття банками банківської таємниці.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Йдеться про внесення змін до законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, № 9235.
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Вказаний законопроєкт розроблено Мінреінтеграції. Позицію Уряду на пленарному засіданні Верховної Ради 23 травня представив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Роман Усенко.
Метою проєкту закону є забезпечення законодавчого врегулювання для розкриття банками інформації, яка становить банківську таємницю, на запит нотаріусів для встановлення опіки над майном безвісно відсутньої особи або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Крім того, нотаріуси зможуть отримувати дані про рахунки, кошти, рухоме майно та інше.
Як зазначається, це сприятиме захисту прав членів сімей таких осіб.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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