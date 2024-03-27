Як українці ставляться до доступу податкової до банківської таємниці — дослідження — Finance.ua
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Як українці ставляться до доступу податкової до банківської таємниці — дослідження

Особисті фінанси
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Як українці ставляться до доступу податкової до банківської таємниці — дослідження
Як українці ставляться до доступу податкової до банківської таємниці — дослідження
Близько 63,3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати податковим органам доступ до банківської таємниці без рішення суду.
Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, зробленого на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.
Натомість підтримують цю пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.
Про що йдеться? Національна стратегія доходів на 2024−2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).
Як українці ставляться до доступу податкової до банківської таємниці — дослідження
Дослідження проводилось з 5 лютого до 4 березня 2024 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2008 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з українським законодавством, до переліку інформації, яка є банківською таємницею, входить інформація як про фізосіб, так і про юросіб, також це стосується інформації, отриманої під час оцінки кредитоспроможності фізичної особи, яка має намір взяти споживчій кредит у банку. Також мова йде про відомості щодо банківських рахунків клієнтів банку; операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені угоди;
  • працівники банку обов’язково підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники і службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків.
Детальніше про те, які зміни готує регулятор щодо банківської таємниці, ми проаналізували у статті за посиланням:

Зміни в банківській таємниці. Що готує НБУ і кого це торкнеться? 🔍

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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