Fin Blogger Award 2024: що треба знати про премію та як взяти участь — Finance.ua

Fin Blogger Award 2024: що треба знати про премію та як взяти участь Сьогодні 12:13

Fin Blogger Award 2024: що треба знати про премію та як взяти участь

Незабаром вже вдруге відбудеться премія Fin Blogger Award, яка визначить найкращі діджитал-канали про гроші та інвестиції у 2024 році. Блогери та експерти у сфері фінансів можуть долучитися та поборотися за звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші. Розповідаємо детальніше, що це за премія та як в ній взяти участь.

Про премію Fin Blogger Award

Організаторами премії є центр «Біржовий університет» та сайт «Мінфін». Захід покликаний обрати переможців серед лідерів думок та експертів у сфері фінансів та інвестицій. Відбуватиметься це шляхом голосування за претендентів у таких номінаціях:

Найкращий YouTube-канал про інвестиції

Найкращий експертний інстаблог

Найкращий Telegram-канал про інвестиції

Найкращий Tik-Tok про інвестиції

Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції

Найкращий лектор з інвестиційної тематики

Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер

Найкращий соціально-відповідальний / благодійний інвестиційний проєкт

Майбутній лідер фінансового блогінгу

За перемогу поборються інфлюєнсери, які щодня працюють над тим, щоб підвищувати рівень фінансової грамотності серед українців. Для самих учасників голосування це не лише можливість підтримати україномовний контент в соцмережах, а й знайти нові ефективні та корисні канали для відстежування та натхнення.

Хто може поборотися за звання найкращих?

Це можуть бути експерти та блогери, які створюють контент на тему грошей та інвестицій. Основною вимогою для участі у конкурсі є наявність блогу в одному з діджитал-каналів на інвестиційну тематику з аудиторією понад 2000 підписників. Також важливо, щоб цей канал інноваційно та креативно популяризував фінансову грамотність.

Для чого взагалі брати участь у цій премії? Для інфлюєнсерів це гарантує низку можливостей:

ще гучніше заявити про себе, як про експерта в галузі фінансів;

надихнутися на створення нового, цікавого та інформативного контенту;

розширити коло своїх контактів та познайомитися з командами фінансових компаній, інвестиційних фондів, банків.

Подати заявку на те, щоб стати одним із номінантів премії, можна до 26 травня у Google-формі за посиланням . Але важливо знати — один експерт/блогер може брати участь у конкурсі відразу за кількома номінаціями.

Як обиратимуть переможців?

Спершу команда журі детально вивчить анкети потенційних учасників і перевірить заявки на відповідність критеріям номінації та конкурсу. Оцінку кандидатів проведуть за такими критеріями — якість контенту, кількість та залучення аудиторії, оригінальність та актуальність тем, наявність інфопродукту. Журі виставить оцінки від 1 до 10 претендентам у кожній категорії.

Далі стартує відкрите голосування на сайті премії Fin Blogger Award, до якого зможе долучитися кожен охочий. Голосування буде проводитися з 27 травня по 9 червня. Переможцями у номінаціях стануть ті експерти та блогери, які отримають найбільшу кількість голосів.

На тих, хто здобуде першість, чекатимуть нагороди та можливість збільшити свою аудиторію у сфері фінансів. Головний приз отримає переможець у номінації «Майбутній лідер фінансового блогінгу» — $5 000 на розвиток та просування блогу.

Нагородження переможців відбудеться на церемонії у Києві 12 червня, у День фондового ринку України. Відвідати захід зможуть всі охочі, придбавши квитки за посиланням

Поспішайте долучитися до Fin Blogger Award 2024, щоб підтримати розвиток україномовного контенту про фінанси та інвестиції!

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