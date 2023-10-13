День фінансів: доставка карток ПриватБанку за кордон, зміни в правилах перетину кордону, пункти незламності у «Дії» — Finance.ua

День фінансів: доставка карток ПриватБанку за кордон, зміни в правилах перетину кордону, пункти незламності у «Дії» Сьогодні 17:50

П’ятниця, 13 жовтня. ПАРЄ визнала росію диктатурою, а Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи.

Доставка карток ПриватБанку за кордон. Клієнти ПриватБанку Клієнти ПриватБанку можуть перевипустити платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати «фізичну» картку через Нову пошту у шести країнах Європи: у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

Коли почнуть вмикати опалення. Як Як повідомив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов, повноцінний опалювальний сезон в Україні розпочнеться, швидше за все, наприкінці жовтня чи на початку листопада. Рішення про подачу тепла в квартири українців приймає місцева влада, ґрунтуючись на середньодобовій температурі повітря.

Відмітимо, що українці звернули увагу на графіки відключення електроенергії для Київської, Одеської, Дніпропетровської областей та Києва. У ДТЕК кажуть, що панікувати не варто: ці графіки опубліковані цілий рік і поки що не застосовуються.

Зміни в правилах перетину кордону. Кабінет міністрів Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. Збільшено дозвільний «ліміт» для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Долар по 41,4 грн. Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев повідомив , що курс 41,4 UAH/USD, який вказаний у проєкті державного бюджету на 2024 рік, не повинен обов’язково справдитися. За його словами, те, що є у макропрогнозі Мінекономіки, і те, що є в бюджеті, — це прогнозний курс. Він не обов’язково справдиться. Національний банк може приймати це до уваги або ні.

Попит на нерухомість. Станом на зараз по всій країні - в регіонах, які далекі від бойових дій — період поміркованого зростання попиту на житло. За час повномасштабного вторгнення рф в Україну рекордсменами за інтересом Станом на зараз по всій країні - в регіонах, які далекі від бойових дій — період поміркованого зростання попиту на житло. За час повномасштабного вторгнення рф в Україну рекордсменами за інтересом до купівлі житла стали західні регіони нашої країни. Але згодом додали темпів і Дніпро, Вінниця, Кропивницький.

Рекорд за три роки. У вересні в «Дії» У вересні в «Дії» зареєстровано понад 26 тис. фізичних осіб — підприємців, що є рекордним показником за останні три роки. Топ сфер діяльності ФОП протягом 2023 року: програмування; інтернет-магазини; перукарні та салони краси; роздрібна торгівля: продукти, напої, тютюн; ресторани та кафе.

Гетманцев також повідомив, що спрощену систему оподаткування для фізосіб-підприємців не змінюватимуть до кінця війни.

Обсяг вкладів у банках. Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у вересні зріс на 2,4% до 999,431 млрд гривень. Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у вересні зріс на 2,4% до 999,431 млрд гривень. Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у вересні для юросіб знизилася на 0,9 в.п. до 12,5%, для фізосіб зросла на 0,1 в.п. до 12,3%.

Пункти незламності у «Дії». Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку «Дія» інформаційного сервісу про Пункти незламності. Українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.

Вартість стратегічних держкомпаній України. Фонд держмайна залучив консультантів і попросив оцінити 30 українських держкомпаній. За Фонд держмайна залучив консультантів і попросив оцінити 30 українських держкомпаній. За їхньою оцінкою , вартість цих активів на сьогоднішній день в умовах війни — $45 млрд. Відповідно до прогнозів консультантів, вартість цих активів за умови належного, якісного управління за три роки може зрости в чотири рази — до $200 млрд.

Якою буде Україна майбутнього. Український уряд Український уряд прогнозує , що одразу шість секторів стануть основою економіки майбутнього. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до цього списку увійдуть військово-промисловий комплекс, аграрна галузь, енергетика, ІТ, будівництво та машинобудування.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що наразі Україна та інші країни Європи знаходяться на «історичному повороті». І для подальшого майбутнього може бути лише два варіанти.

ПАРЄ визнала росію диктатурою. Парламентська асамблея Ради Європи Парламентська асамблея Ради Європи визнала росію диктатурою та закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність глави рф путіна після завершення його чинного терміну.

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