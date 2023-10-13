ПАРЄ визнала росію диктатурою — Finance.ua

ПАРЄ визнала росію диктатурою Сьогодні 14:45

ПАРЄ визнала росію диктатурою

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала росію диктатурою та закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність глави рф путіна після завершення його чинного терміну.

Про це повідомляється в Telegram Міністерства закордонних справ України з посиланням на очільника відомства Дмитра Кулебу, який висловив вдячність ПАРЄ за потужне голосування.

«Я вітаю сьогоднішню резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років неконституційного одноосібного правління призвело до злочинів у країні та за її межами. Я вітаю заклик до 46 країн в Раді Європи визнати путіна нелегітимним після закінчення його поточного терміну», — зазначив Кулеба.

Що передувало

Раніше Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив занепокоєння легітимністю поправок до конституції росії, які дозволили очільнику цієї країни путіну залишатися при владі до 2036 року, визнавши рф диктатурою.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що «відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи».

Перед цим Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України», у якій визнала російський режим терористичним та визнала, що агресія проти України розпочалася у 2014 році.

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УНІАН За матеріалами:

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