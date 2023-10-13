Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи — Finance.ua

Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи Сьогодні 16:31

Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи

Наразі Україна та інші країни Європи знаходяться на «історичному повороті». І для подальшого майбутнього може бути лише два варіанти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force.

«Усі ми зараз — на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи», — сказав він.

Або, за його словами, інший варіант, який можливий завдяки багатьом рівням і форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки спільному захисту свободи, Росія програє в цьому протистоянні.

«І коли вона програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу», — зазначив Зеленський.

На думку президента, такого шансу у попередніх поколінь не було, бо «росія завжди залишала собі потенціал для дестабілізації».

«Але зараз у нас із вами є. І ми маємо його реалізувати. Впевнений, реалізуємо», — констатував він, додавши, шо Україні потрібна надійна геополітична стабільність у Європі та ширше — у євроатлантичному просторі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.