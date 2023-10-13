Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи

58
Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи
Історичний поворот. Зеленський спрогнозував два варіанти для майбутнього Європи
Наразі Україна та інші країни Європи знаходяться на «історичному повороті». І для подальшого майбутнього може бути лише два варіанти.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його виступ перед учасниками зустрічі спільноти Joint Expeditionary Force.
«Усі ми зараз — на історичному повороті. Варіантів лише два: або терористичній росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи», — сказав він.
Або, за його словами, інший варіант, який можливий завдяки багатьом рівням і форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки спільному захисту свободи, Росія програє в цьому протистоянні.
«І коли вона програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу», — зазначив Зеленський.
На думку президента, такого шансу у попередніх поколінь не було, бо «росія завжди залишала собі потенціал для дестабілізації».
«Але зараз у нас із вами є. І ми маємо його реалізувати. Впевнений, реалізуємо», — констатував він, додавши, шо Україні потрібна надійна геополітична стабільність у Європі та ширше — у євроатлантичному просторі.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.