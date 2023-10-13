Вказаний в дербюджеті-2024 курс 41,4 UAH/USD не обов’язково справдиться, — Гетманцев Сьогодні 15:00 — Валюта

Вказаний в дербюджеті-2024 курс 41,4 UAH/USD не обов’язково справдиться, — Гетманцев

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що курс 41,4 UAH/USD, який вказаний у проєкті державного бюджету на 2024 рік, не повинен обов’язково справдититися.

Про це він розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

«Те, що є у макропрогнозі Мінекономіки, і те, що є в бюджеті, — це прогнозний курс. Він не обов’язково справдиться. Національний банк може приймати це до уваги або ні. Так, вони перебувають у досить тісних консультаціях з Мінфіном, але це не означає, що цей курс якимось чином повинен впливати на монетарну політику НБУ», — сказав нардеп.

Він пояснив, що проєкт бюджету рахується на базі певного макропрогнозу, в який входить показник обмінного курсу.

«Ми не говоримо про те, що це закон, на кшталт „ми ухвалили, що курс буде 41 гривня за долар, і якщо цього курсу немає, то, образно кажучи, ми будемо садити в тюрму того, хто це не виконав“. Це прогноз, тому є відповідне корегування бюджету по ходу його виконання», — зазначив він.

Як повідомляють Українські Новини, Проект держбюджету на 2024 рік побудований на прогнозі зростання реального ВВП на наступний рік 5% на інфляції 10,8% (грудень до грудня) та середньорічному курсі 41,4 UAH/USD.

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