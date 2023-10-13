Скільки коштують стратегічні держкомпанії України — Finance.ua

Скільки коштують стратегічні держкомпанії України
Олександр Федоришин, виконувач обов’язків голови Фонду держмайна України, назвав вартість стратегічних активів, які мають залишатися у держвласності.
В інтерв'ю виданню The Page Федоришин повідомив, що ці компанії мають перейти в управління Суверенному фонду України, концепцію створення якого зараз активно просуває ФДМУ, спираючись на міжнародний досвід.
Відповідно до бачення ФДМУ, під управління Суверенного фонду України мають перейти суб'єкти природних монополій:
- «Укрзалізниця»,
- енергетичні підприємства, пов’язані з національною безпекою у сфері енергетики («Укренерго», «Енергоатом»),
- розподільчі компанії тощо.
На першому етапі розвитку фонду це має бути група з 30 компаній, а далі їх коло буде розширюватись.
«Ми залучили консультантів і попросили оцінити 30 компаній, які ми бачимо у Суверенному фонді на першому етапі його еволюції. За їхньою оцінкою, вартість цих активів на сьогоднішній день в умовах війни — $45 млрд», — зазначив Олександр Федоришин.
Він уточнив, що відповідно до прогнозів консультантів, вартість цих активів за умови належного, якісного управління за три роки може зрости в чотири рази — до $200 млрд. Проте, це буде лише відновлення того потенціалу, який був до війни. Бо, як зазначає Федоришин, показники просіли в чотири рази.
Довідка Finance.ua:
- змоменту відновлення приватизації рік тому Фонд держмайна (ФДМУ) залучив до бюджету 3,98 млрд грн;
- усі кошти, які держава виручила у 2023 році від приватизації ідуть на покриття дефіциту бюджету, але згодом витрачаються виключно на потреби нацбезпеки та оборони. Деталі тут.
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