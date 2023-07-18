Куди держава спрямовує рекордні кошти від приватизації-2023 — Finance.ua

Куди держава спрямовує рекордні кошти від приватизації-2023
Усі кошти, які держава виручила у 2023 році від приватизації ідуть на покриття дефіциту бюджету, але згодом витрачаються виключно на потреби нацбезпеки та оборони.
Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в коментарі ЕП.
За її словами, до державного бюджету з початку поточного року надійшло 2 млрд гривень від приватизації державного майна, при цьому третина, а саме 683,7 млн — у червні.
Вона також наголосила, що надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту державного бюджету. Але спрямовуються — винятково на потреби національної безпеки й оборони.
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За словами Підласої, найбільше коштів надійшло від приватизації таких об'єктів:
- будівлі готелю «Ермітаж» — 311 млн грн,
- ЄМК ДП «Укроборонресурси» — 210 млн грн,
- Усть-Дунайський порт — 201 млн грн,
- Сторонибабський спиртзавод — 142 млн грн,
- ЄМК ДП «Електронмаш» — 120,8 млн грн,
- готель «Власта» — 115 млн грн.
За перше півріччя 2023 року надходження від приватизації до загального фонду державного бюджету склали 1,8 млрд гривень, що більше на 73,3% порівняно з відповідним періодом 2021 року та в 6,1 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року.
Довідка Finance.ua:
- мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд. За даними Фонду держмайна, 73% проданих об'єктів у 2023 році мали фінальну ставку до 1 млн гривень;
- як стверджують у ФДМУ, переважно це були закинуті об'єкти адміністративної нерухомості у маленьких містечках і селах;
- крім того, Фонд державного майна починає приватизацію вилучених у російських олігархів активів, перші торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро» пройдуть 10 серпня на Prozorro. Продажі.
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