Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів — Finance.ua
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Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів

Казна та Політика
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Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів
Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів
Фонд державного майна України у межах малої приватизації цього року вже реалізував об'єктів на 4,5 млрд грн, а наступного року планується приватизація ще 5 великих об'єктів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.
«Це великий показник навіть порівняно з мирним часом. Попри війну, мала приватизація дає свої результати. Уряд передав ФДМУ за час війни 2 200 державних підприємств. Це величезна кількість», — сказав Шмигаль.
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За його словами, влада має намір залишити у власності держави до 200 критично важливих для економіки підприємств, корпоратизувавши їх і призначивши наглядові ради.
«Ми продовжуємо велику приватизацію. У нас залишилося 5 об'єктів великої приватизації. Розраховую, що ми зробимо це найближчим часом, у найближчий рік», — додав глава уряду.
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Як повідомлялося, Фонд державного майна України раніше інформував проте, що залучив до бюджету від приватизації цьогоріч 2,7 млрд грн. З початку року ФДМУ провів 300 успішних приватизаційних аукціонів, у яких взяли участь 1 556 підприємців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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