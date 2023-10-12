Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів — Finance.ua

Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Шмигаль анонсував у найближчий рік приватизацію п’яти великих об'єктів

Фонд державного майна України у межах малої приватизації цього року вже реалізував об'єктів на 4,5 млрд грн, а наступного року планується приватизація ще 5 великих об'єктів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«Це великий показник навіть порівняно з мирним часом. Попри війну, мала приватизація дає свої результати. Уряд передав ФДМУ за час війни 2 200 державних підприємств. Це величезна кількість», — сказав Шмигаль.

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За його словами, влада має намір залишити у власності держави до 200 критично важливих для економіки підприємств, корпоратизувавши їх і призначивши наглядові ради.

«Ми продовжуємо велику приватизацію. У нас залишилося 5 об'єктів великої приватизації. Розраховую, що ми зробимо це найближчим часом, у найближчий рік», — додав глава уряду.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна України раніше інформував проте, що залучив до бюджету від приватизації цьогоріч 2,7 млрд грн. З початку року ФДМУ провів 300 успішних приватизаційних аукціонів, у яких взяли участь 1 556 підприємців.

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Укрінформ За матеріалами:

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