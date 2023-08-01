В Україні прискорять малу приватизацію — Finance.ua

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В Україні прискорять малу приватизацію

Казна та Політика
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В Україні прискорять малу приватизацію
В Україні прискорять малу приватизацію
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Фонду державного майна прискорити малу приватизацію і активно розпочати велику. Це вимагає пришвидшення процесу передачі підприємств ФДМУ, які мають бути піддані продажу.
Про це Шмигаль заявив на нараді з представниками Мінекономіки та Фонду держмайна.
За допомогою цих дій держава намагається привернути гроші від інвесторів, змагатися з іншими компаніями та розвивати економіку, щоб забезпечити стабільність та добробут у країні.
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Прем'єр-міністр підкреслив, що перед Фондом державного майна цього року було поставлено завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику. При цьому, Мінекономіки й ФДМУ спільно з Мінцифри отримали завдання створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників.
Він зазначив, що в управлінні держави наразі перебувають понад три тисячі об'єктів. 109 з них є стратегічними й не підлягатимуть приватизації, а ще 600 підприємств відносяться до енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу і залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану. Прем'єр повідомив, що ФДМ вже передані 1900 об'єктів.
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«Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об'єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони», — резюмував він.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів в рамках великої приватизації. Уряд ухвалив технічні зміни, які були необхідні для старту процесу великої приватизації через систему «Prozorro. Продажі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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